прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.05

Финский КуПС сыграет против польского «Леха» в первом матче стыкового раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 февраля, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч КуПС — Лех с коэффициентом для ставки за 2.05.

КуПС

Путь в плей-офф: Финский КуПС вышел в стыковой раунд Лиги конференции, заняв 21 место в основном этапе еврокубка, чемпион Финляндии занял итоговое 21 место, набрав 7 очков. Футболисты «Куопио» одержали одну победу, сыграли четыре встречи вничью и потерпели одно поражение.

В основном этапе КуПс переиграл «Слован» из Братиславы (3:1), сыграл вничью с «Кристал Пэласом» (2:2), «Лозанной» (0:0), «Брейдабликом» (0:0) и «Дритой» (1:1).

Последние матчи: После завершения основного этапа ЛК КуПС сыграл три встречи на внутренней арене, в последней игре «Куопио» проиграло «Ильвесу» (0:1).

Не сыграют: Ганский защитник Клинтон Антви пропустит игру стыкового раунда Лиги конференций из-за красной карточки, которую игрок получил в игре заключительного тура основного этапа еврокубка против «Кристал Пэласа» (2:2). Из-за травмы встречу пропустит полузащитник Самуэль Пасанен.

Состояние команды: КуПС в последнее время не радует результатами, одержав всего одну победу, сыграв две встречи вничью и в пяти поединках потерпев поражения.

«Лех»

Путь в плей-офф: Польская команда вышла в 1/16 финала Лиги конференции с 11 места основного этапа. «Лех» в шести матчах одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и проиграл две встречи, набрав тем самым 10 очков.

В основной сетке «Лех» взял вверх над командами «Сигма» (2:1), «Лозанной» (2:0), «Рапидом» (4:1), а также сыграл вничью с немецким клубом «Майнц» (1:1).

Последние матчи: Завершив выступление в основном этапе Лиги конференций, «Лех» провел 7 матчей в рамках польского чемпионата и товарищеских встреч, одержа 4 победы и потерпев 3 поражения.

Не сыграют: Даниель Хаканс выбыл из строя из-за травмы лодыжки, а Радослав Муравски перенес операцию.

Состояние команды: Победная серия «Леха» состоит из двух матчей, участник Лиги конференций в рамках польской Премьер-лиги одержал уверенные победы над командами «Гурник» (1:0) и «Пяст» (3:0).

Статистика для ставок

КуПС вышел в плей-офф Лиги конференций с 21 места

«Лех» вышел в плей-офф Лиги конференций с 11 места

КуПС и «Лех» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Леха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Куопио» — в 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.03.

Прогноз: В среднем за матч польские футболисты забивают по 2 мяча. Так «Лех» обыгрывал своих соперников, как в чемпионате Польши, так и в Лиге конференций.

Ожидаем, что поляки свои мячи смогут забить финскому «Куопио».

Ставка: Индивидуальный тотал «Леха» больше 2 с коэффициентом 2.05.

Прогноз: К тому же «Лех» обыгрывал своих соперников с разницей в 2-3 мяча. Ожидаем результативного футбола со стороны польского коллектива.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.