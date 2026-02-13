прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.30

14 февраля в 22-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Брест». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лилль — Брест с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» на 6 очков отстает от первой четверки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» не смогли одолеть «Мец» (0:0).

До того команда была бита «Лионом» (0:1). А вот поединок с «Фрайбургом» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Лилль» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Хамза Игаман, Этан Мбаппе, Томас Менье — травмированы. Айсса Манди, Нейтан Нгой — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Доги» нынче выглядят бледновато. Команда не может отличиться уже 2 матча кряду.

Причем «Лилль» традиционно удачно противостоит «Бресту». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доги» мотивированы приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Брест» на 5 очков отстает от искомой шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» одолели «Лорьян» (2:0).

До того команда расписала мировую с «Ниццей» (2:2). А вот чуть ранее она была бита ершистой «Тулузой» (0:2).

При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Мама Бальде, Сумайла Кулибали, Брэдли Локо — травмированы. Камори Думбия — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда не проигрывает 2 матча подряд.

При этом «Брест» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот лазарет команды все никак не опустевает.

Продуктивный сезон выдает Роман Дель Кастильо. На счету форварда значится уже 7 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пираты» уж точно постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Доги» не забивали в 2 своих последних поединках

«Пираты» не проигрывали в 2 последних матчах

«Лилль» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Лилль» мотивирован подтянуться к зоне Лиги чемпионов, и явно сразу активно полетит в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и тылы «пиратов» не назовешь сверхмонолитными.

Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10