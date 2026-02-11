прогноз на матч чемпионата Бразилии, ставка за 2.20

13 февраля в 3-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Ботафого». Начало игры — в 01:30 мск.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флу» намерены побороться за чемпионство. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Флуминенсе» на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Флу» одолели «Марику» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Байей» (1:1). А вот поединок с «Ботафого» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Флуминенсе» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Флу» нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.

Причем «Флуминенсе» традиционно неудачно противостоит «Ботафого». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Флу» мотивированы подтянуться к группе лидеров.

«Ботафого»

Турнирное положение: «Одинокие звезды» нынешний сезон начали не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Ботафого» набрал 3 очка в двух стартовых турах. При этом команда отличилась 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Одинокие звезды» были биты «Васко да Гамой» (0:2).

До того команда в перестрелке уступила «Гремио» (3:5). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Флуминенсе».

При этом «Ботафого» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Одинокие звезды» нынче находятся в кризисе. Команда не сумела победить в 3 своих последних поединках.

При этом «Ботафого» в среднем пропускает 2 гола за матч. Плюс в двух очных поединках команда уступила «Флуминенсе».

«Одинокие звезды» намерены подняться, как минимум, в первую пятерку. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Одинокие звезды» постараются зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Флу» не уступили в 6 своих последних поединках

«Одинокие звезды» не побеждали в 3 своих последних матчах

«Ботафого» уступил «Флу» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 2.83, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.69.

Прогноз: «Флуминенсе» мотивирован подтянуться к группе лидеров, и явно активно полетит в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же переиграли «Ботафого» в двух последних очных встречах.

2.20 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Флуминенсе» — «Ботафого» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Флуминенсе» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.05 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Флуминенсе» — «Ботафого» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05