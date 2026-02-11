13 февраля в 3-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Ботафого». Начало игры — в 01:30 мск.
«Флуминенсе»
Турнирное положение: «Флу» намерены побороться за чемпионство. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Флуминенсе» на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Флу» одолели «Марику» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Байей» (1:1). А вот поединок с «Ботафого» завершился успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Флуминенсе» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Флу» нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.
Причем «Флуминенсе» традиционно неудачно противостоит «Ботафого». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Флу» мотивированы подтянуться к группе лидеров.
«Ботафого»
Турнирное положение: «Одинокие звезды» нынешний сезон начали не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Ботафого» набрал 3 очка в двух стартовых турах. При этом команда отличилась 7 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Одинокие звезды» были биты «Васко да Гамой» (0:2).
До того команда в перестрелке уступила «Гремио» (3:5). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Флуминенсе».
При этом «Ботафого» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Одинокие звезды» нынче находятся в кризисе. Команда не сумела победить в 3 своих последних поединках.
При этом «Ботафого» в среднем пропускает 2 гола за матч. Плюс в двух очных поединках команда уступила «Флуминенсе».
«Одинокие звезды» намерены подняться, как минимум, в первую пятерку. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Одинокие звезды» постараются зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- «Флу» не уступили в 6 своих последних поединках
- «Одинокие звезды» не побеждали в 3 своих последних матчах
- «Ботафого» уступил «Флу» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 2.83, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.69.
Прогноз: «Флуминенсе» мотивирован подтянуться к группе лидеров, и явно активно полетит в атаку.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же переиграли «Ботафого» в двух последних очных встречах.
Ставка: Победа «Флуминенсе» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05