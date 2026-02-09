Соперники не будут отсиживаться в обороне

10 февраля в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ по футболу сыграют «Зенит» и ЦСКА. Начало встречи — 10:00 мск.

«Зенит»

Турнирное положение: после двух матчей «Зенит» с 3 очками занимает 3-е место в таблице Зимнего кубка РПЛ.

Последние матчи: игра против «Краснодара» откровенно не получилась для подопечных Сергея Семака. Они проиграли с разгромным счетом 0:3. При этом основной состав был близок к оптимальному.

Ранее «Зенит» переиграл «Динамо» Москва со счетом 2:1 и китайский «Шанхай Порт» (2:1).

Не сыграют: травмированы — все в строю.

Состояние команды: этот турнир «Зенит» рассматривает в качестве подготовки к возобновлению сезона в конце февраля. В первой игре питерский клуб выставил в основе в основном резервистов, а уже с «Краснодаром» играл состав близкий к оптимальному (Дивеев играл). Был презентован и новичок Джон Джон, оставивший неплохое впечатление.

ЦСКА

Турнирное положение: сейчас ЦСКА занимает второе место в таблице Зимнего кубка РПЛ с 3 очками.

Последние матчи: во втором туре дружина Фабио Челестини в основное время сыграла вничью с «Динамо» М (1:1) в основное время, а в серии пенальти уступила.

До этого был успех в серии пенальти с «Краснодаром» и поражение в товарищеской игре от «Динамо» Самарканд (3:4).

Не сыграют: травмированы — потерь нет.

Состояние команды: видно, что ЦСКА под большими нагрузками и довольно тяжелый, также Челестини пытается встроить в состав своих звездных новичков Дмитрия Баринова и Лусиано Гонду, но пока этот процесс проходит довольно тяжело. Скоро ожидается и еще один новобранец Матеус Рейс в центр обороны.

Статистика для ставок

В первом круге РПЛ этого сезона «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1

В плей-офф финала Кубка России-2025 «Зенит» и ЦСКА обменялись победами со счетом 2:0, а в серии пенальти были точнее армейцы

В прошлом сезоне «Зенит» выиграл в гостях (1:0), а дома была ничья (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 2,0, а на ЦСКА — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,69.

Прогноз: матч носит статус товарищеского и сейчас перед тренерским штабом стоят иные задачи, чем в чемпионате, где будет игра на результат. Сейчас игрокам главное набрать форму через игровую практику и не получить травмы. Должен получиться интересный и результативный матч.

Основная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 1,94.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с ничейным исходом, сейчас команды это примерно одного уровня.

Дополнительная ставка: ничья за 3,60.