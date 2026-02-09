прогноз на матч Азиатской Лиги чемпионов, ставка за 2.92

10 февраля в 7-м туре основного этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Матида Зельвия». Начало игры — в 15:15 мск.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» полностью проваливает Азиатскую Лигу чемпионов. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» набрал всего лишь 4 очка. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шанхай Шеньхуа» не сумел одолеть «Родину» (1:1).

До того команда сыграла вничью с московским «Динамо» (2:2). А вот поединок с «Ульсан Хендэ» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» нынче выглядит бледновато. Команде крайне натужно даются победы.

Причем «Шанхай Шеньхуа» остается без побед уже 6 матчей кряду. Да и пропускает команда в среднем чаще мяча за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Подопечные Леонида Слуцкого вполне способны поднатореть в плане реализации.

«Матида Зельвия»

Турнирное положение: «Матида Зельвия» проводит удачный сезон. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы основного этапа Азиатской Лиги чемпионов.

Причем «Матида Зельвия» всего на 2 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Матида Зельвия» переиграла «Йокогаму» (3:2).

До того команда была бита «Гамба Осакой» (2:3). А вот чуть ранее она сумела расправиться с «Ульсан Хендэ» (3:1).

При этом «Матида Зельвия» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матида Зельвия» в последнее время не блистала стабильностью. Команда чередует качественные поединки с неудачными.

При этом «Матида Зельвия» в среднем пропускает один мяч за матч. А вот в кадровом плане команда выглядит весьма скромно.

Японцы постараются завершить основной этап как можно на более высокой позиции. Да и тылы оппонента частенько дают сбои.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно намерена побороться за лидирующую позицию.

Статистика для ставок

«Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает гол за матч

«Матида Зельвия» пропускает в среднем один раз за матч

Шанхайцы не побеждали в 6 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Матида Зельвия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.28.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» намерен добыть столь долгожданную викторию, так что наверняка максимально активно понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

2.92 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.92 на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Матида Зельвия» позволит вывести на карту выигрыш 1920₽, общая выплата — 2920₽

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.50 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Матида Зельвия» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50