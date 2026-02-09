10 февраля в 7-м туре основного этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Матида Зельвия». Начало игры — в 15:15 мск.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» полностью проваливает Азиатскую Лигу чемпионов. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Шанхай Шеньхуа» набрал всего лишь 4 очка. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шанхай Шеньхуа» не сумел одолеть «Родину» (1:1).
До того команда сыграла вничью с московским «Динамо» (2:2). А вот поединок с «Ульсан Хендэ» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» нынче выглядит бледновато. Команде крайне натужно даются победы.
Причем «Шанхай Шеньхуа» остается без побед уже 6 матчей кряду. Да и пропускает команда в среднем чаще мяча за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Подопечные Леонида Слуцкого вполне способны поднатореть в плане реализации.
«Матида Зельвия»
Турнирное положение: «Матида Зельвия» проводит удачный сезон. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы основного этапа Азиатской Лиги чемпионов.
Причем «Матида Зельвия» всего на 2 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Матида Зельвия» переиграла «Йокогаму» (3:2).
До того команда была бита «Гамба Осакой» (2:3). А вот чуть ранее она сумела расправиться с «Ульсан Хендэ» (3:1).
При этом «Матида Зельвия» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Матида Зельвия» в последнее время не блистала стабильностью. Команда чередует качественные поединки с неудачными.
При этом «Матида Зельвия» в среднем пропускает один мяч за матч. А вот в кадровом плане команда выглядит весьма скромно.
Японцы постараются завершить основной этап как можно на более высокой позиции. Да и тылы оппонента частенько дают сбои.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно намерена побороться за лидирующую позицию.
Статистика для ставок
- «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает гол за матч
- «Матида Зельвия» пропускает в среднем один раз за матч
- Шанхайцы не побеждали в 6 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Матида Зельвия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.92.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.28.
Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» намерен добыть столь долгожданную викторию, так что наверняка максимально активно понесется к воротам соперника.
Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50