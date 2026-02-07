Забить сумеет лишь один из оппонентов

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.10

8 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Елимай». Начало игры — в 16:30 мск.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят довольно продуктивный сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Локомотив» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Железнодорожники» одолели «Урал» (3:2).

До того команда уверенно переиграла «Ноа» (2:0). А вот поединок с «Ростовом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Локомотив» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Железнодорожники» вполне преуспевают в зимних спаррингах. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Локомотив» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и мотивация продлить победный сериал у москвичей имеется.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно. «Железнодорожники» выглядят предпочтительнее соперника.

«Елимай»

Турнирное положение: Семейцы минувший сезон провели продуктивно. Команда заняла итоговое 4 место турнирной таблицы.

Причем «Елимай» на 6 очков отстал от пьедестала. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Елимай» уступил «Краснодару» (1:2).

До того команда была разбита «Жилиной» (0:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Атырау» (3:2).

При этом «Елимай» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Елимай» в последних поединках выглядел не лучшим образом. Команда уступила дважды подряд.

При этом «Елимай» в среднем пропускает чаще гола за матч. Тем не менее, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.

Семейцы не преуспевают в плане реализации. В двух зимних спаррингах команда отличилась всего одним забитым мячом.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Елимай» постарается подловить оппонента на контратаках.

Статистика для ставок

Семейцы уступили дважды кряду

«Локомотив» победил в 2 своих последних поединках

«Железнодорожники» в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.30 и 3.20.

Прогноз: «Локомотив» выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно проведет встречу максимально активно.

«Железнодорожники» имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и «Елимай» нынче откровенно не впечатляет.

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.75