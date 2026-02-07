8 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Елимай». Начало игры — в 16:30 мск.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят довольно продуктивный сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Локомотив» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Железнодорожники» одолели «Урал» (3:2).
До того команда уверенно переиграла «Ноа» (2:0). А вот поединок с «Ростовом» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Локомотив» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Железнодорожники» вполне преуспевают в зимних спаррингах. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Причем «Локомотив» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и мотивация продлить победный сериал у москвичей имеется.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно. «Железнодорожники» выглядят предпочтительнее соперника.
«Елимай»
Турнирное положение: Семейцы минувший сезон провели продуктивно. Команда заняла итоговое 4 место турнирной таблицы.
Причем «Елимай» на 6 очков отстал от пьедестала. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Елимай» уступил «Краснодару» (1:2).
До того команда была разбита «Жилиной» (0:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Атырау» (3:2).
При этом «Елимай» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Елимай» в последних поединках выглядел не лучшим образом. Команда уступила дважды подряд.
При этом «Елимай» в среднем пропускает чаще гола за матч. Тем не менее, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.
Семейцы не преуспевают в плане реализации. В двух зимних спаррингах команда отличилась всего одним забитым мячом.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Елимай» постарается подловить оппонента на контратаках.
Статистика для ставок
- Семейцы уступили дважды кряду
- «Локомотив» победил в 2 своих последних поединках
- «Железнодорожники» в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.30 и 3.20.
Прогноз: «Локомотив» выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно проведет встречу максимально активно.
«Железнодорожники» имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и «Елимай» нынче откровенно не впечатляет.
Ставка: Обе не забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.75