8 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Елимай». Начало игры — в 16:30 мск.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят довольно продуктивный сезон.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Локомотив» на 3 очка отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно.  «Железнодорожники» одолели «Урал» (3:2).

До того команда уверенно переиграла «Ноа» (2:0).  А вот поединок с «Ростовом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории.  В этих поединках «Локомотив» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Железнодорожники» вполне преуспевают в зимних спаррингах.  Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Локомотив» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях.  Да и мотивация продлить победный сериал у москвичей имеется.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно.  «Железнодорожники» выглядят предпочтительнее соперника.

«Елимай»

Турнирное положение: Семейцы минувший сезон провели продуктивно.  Команда заняла итоговое 4 место турнирной таблицы.

Причем «Елимай» на 6 очков отстал от пьедестала.  При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Елимай» уступил «Краснодару» (1:2).

До того команда была разбита «Жилиной» (0:4).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Атырау» (3:2).

При этом «Елимай» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Елимай» в последних поединках выглядел не лучшим образом.  Команда уступила дважды подряд.

При этом «Елимай» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Тем не менее, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.

Семейцы не преуспевают в плане реализации.  В двух зимних спаррингах команда отличилась всего одним забитым мячом.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  «Елимай» постарается подловить оппонента на контратаках.

Статистика для ставок

  • Семейцы уступили дважды кряду
  • «Локомотив» победил в 2 своих последних поединках
  • «Железнодорожники» в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25.  Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.30 и 3.20.

Прогноз: «Локомотив» выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно проведет встречу максимально активно.

«Железнодорожники» имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и «Елимай» нынче откровенно не впечатляет.

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.75