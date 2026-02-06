прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 1.80

7 февраля в 23-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Севилья» и «Жирона». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» после 22-х туров испанской Ла Лиги имеет 24 балла в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 15-ю позицию с отрывом лишь в два очка от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в один пункт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Мальорки» (1:4).

Перед этим в предыдущем туре испанского чемпионата андалузский коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь в домашних стенах переиграл «Атлетик» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Кастрин и Маркан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Севилья» проиграла пять раз при одной победе и одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Акор Адамс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с шестью голами.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» после 22-х поединков испанской Ла Лиги имеет 25 баллов в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 12-е место с отрывом лишь в три очка от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также в один пункт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Овьедо» (0:1).

Перед этим в 21-м туре национального первенства каталонский коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с «Хетафе» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Артеро, Хуан Карлос, Морено, Унахи, Порту, тер Штеген и ван ден Бек, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Жирона» не выиграла после трех побед кряду.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Владислав Ванат — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Севильи» забивали обе команды

в трех последних матчах «Севильи» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Жироны» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.35, выигрыш «Жироны» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.

При этом в двух из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Севильи».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00