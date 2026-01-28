прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.10

29 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ахмат» и «Вардар». Начало игры — в 19:00 мск.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы нынешний сезон проводити вполне продуктивно. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Ахмат» на 7 очков опережает зону стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Грозненцы переиграли ОФК Белград (3:0).

До того команда была бита «Нови Пазаром» (0:1). А вот поединок с «Оренбургом» принес минимальный успех.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ахмат» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Грозненцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.

Причем «Ахмат» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Грозненцы намерены преуспеть в плане реализации.

«Вардар»

Турнирное положение: «Красно-черные» провели вполне-себе продуктивный сезон. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Вардар» на один балл опередил ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-черные» уступили махачкалинскому «Динамо» (0:3).

До того команда не смогла переиграть «Андижан» (1:1). А вот чуть ранее она была разбита крепким «Яблонцем» (2:6).

При этом «Вардар» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-белые» в последних поединках выглядели бледно. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Вардар» относительно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает гол за матч.

Команда уже активно проводит спарринги. Вот только оборонительные редуты в них выглядят весьма проблемно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Красно-черные» уж точно не боятся нестабильных грозненцев.

Статистика для ставок

«Вардар» не побеждает 3 матча подряд

Грозненцы переиграли «Ахмат» в обоих очных поединках

«Вардар» в среднем пропускает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.85.

Прогноз: «Ахмат» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активен у его владений.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Вардару».

Ставка: Победа «Ахмата» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00