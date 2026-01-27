Выйдет ли «Аталанта» в 1/8 Лиги чемпионов?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.18

28 января в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Юнион Сент-Жиллуаз» и «Спортинг». Начало игры — в 23:00 мск.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз» с шестью очками в активе занимает 31-ю позицию с отставанием в два балла от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда занимает первую позицию в бельгийской лиге с отрывом лишь в один балл от ближайшего преследователя «Сент-Трюйдена» и в два пункта от третьего в таблице «Брюгге».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле разошелся мировой с «Левеном» (0:0).

Ранее в поединке седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив и вовсе остался ни с чем, когда снова-таки на выезде потерпел поражение от «Баварии» (0:2).

Не сыграют: травмирован — Дэвид, дисквалифицирован — Родригес.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Юнион Сент-Жиллуаз» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Промис Дэвид и Анан Халили — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с двумя голами.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» с 13-ю очками в активе занимает 13-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места), лишь по разнице мячей уступая зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам 22-х туров итальянской Серии А находится на седьмой позиции с отставанием в пять баллов от зоны континентальных турниров (топ-6).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своей арене одержал разгромную победу над «Пармой» (4:0).

Перед этим в предыдущем туре Лиги чемпионов коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Атлетика» (2:3).

Не сыграют: травмирован — Белланова, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» выиграла четыре раза при одной ничьей и одном поражении.

Это говорит о хороших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз» хотя бы одна команда не забивала

в семи из 10-ти последних матчей «Аталанта» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.65, победа «Юнион Сент-Жиллуаз» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в шести из восьми последних матчей гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьёт, ведь так было в четырех последних матчах «Юнион Сент-Жиллуаз».

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.30