Устоит ли «Карабах» в Ливерпуле?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.25

28 января в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Карабах». Начало игры — в 23:00 мск.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив еще не обеспечил себе выход сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов, но близок к этому.

Сейчас в активе команды из одноименного города 15 зачетных баллов и четвертое место в турнирной таблице.

За семь матчей «красные» смогли забить 14 мячей, а пропустили всего 8.

Последние матчи: на выходных команда из Ливерпуля проиграла «Борнмуту» (2:3) в чемпионате Англии.

До этого же ливерульцы смогли разгромить «Марсель» (3:0) в Лиге чемпионов, но сыграли вничью с «Бернли» (1:1) в АПЛ.

Перед этим «Ливерпуль» пробился в 1/16 финала Кубка Англии, разгромив «Барнсли» (4:1).

Не сыграют: травмированы Федерико Кьеза, Александр Исак, Конор Брэдли и Джиованни Леони.

Состояние команды: подопечные Арне Слота должны обязательно побеждать в этой игре, чтобы обеспечить себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это «Ливерпулю» сделать вполне по силам.

Мерсисайдцам необходимо реабилитироваться за последние неудачи и хотя бы в Лиге чемпионов порадовать своих фанатов.

«Карабах»

Турнирное положение: команда из Агдама близка к тому, чтобы продолжить борьбу в самом престижном еврокубке на стадии 1/16 финала.

В настоящий момент «скакуны» располагаются на 18-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков.

Агдамский коллектив имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 13:15.

Последние матчи: в этом году агдамцы успели провести только два официальных матча. На выходных они в чемпионате Азербайджана сенсационно проиграли «Кяпазу» (0:2).

До этого же в Лиге чемпионов «Карабах» сломил сопротивление «Айнтрахта» с результатом 3:2.

Не сыграют: травмированы Кади, Амин Рзаев и Шахрудин Махаммадалиев.

Состояние команды: для подопечных Гурбана Гурбанова выход в плей-офф будет настоящим успехом. «Карабах» может выйти в плей-офф даже в случае поражения, поскольку раскладов может быть много.

В чемпионате Азербайджана «Карабах» пока что идет на втором месте в турнирной таблице, уступая один балл первому «Сабаху».

Статистика для ставок

«Ливерпуль» проиграл только 1 из последних 14 матчей

«Карабах» выиграл 5 из последних 6 матчей

«Ливерпуль» забивает на протяжении 4 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.50, а победа «Карабаха» — в 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 2.90.

Прогноз: «Ливерпуль» часто пропускает в последнее время, поэтому обе команды вполне могут забить.

Ставка: обе забьют за 2.25.

Прогноз: «Ливерпуль» сильнее соперника, но разгромно может и не выиграть.

Ставка: победа «Карабаха» с форой+2 за 2.25.