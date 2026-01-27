28 января в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Карабах». Начало игры — в 23:00 мск.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: мерсисайдский коллектив еще не обеспечил себе выход сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов, но близок к этому.
Сейчас в активе команды из одноименного города 15 зачетных баллов и четвертое место в турнирной таблице.
За семь матчей «красные» смогли забить 14 мячей, а пропустили всего 8.
Последние матчи: на выходных команда из Ливерпуля проиграла «Борнмуту» (2:3) в чемпионате Англии.
До этого же ливерульцы смогли разгромить «Марсель» (3:0) в Лиге чемпионов, но сыграли вничью с «Бернли» (1:1) в АПЛ.
Перед этим «Ливерпуль» пробился в 1/16 финала Кубка Англии, разгромив «Барнсли» (4:1).
Не сыграют: травмированы Федерико Кьеза, Александр Исак, Конор Брэдли и Джиованни Леони.
Состояние команды: подопечные Арне Слота должны обязательно побеждать в этой игре, чтобы обеспечить себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это «Ливерпулю» сделать вполне по силам.
Мерсисайдцам необходимо реабилитироваться за последние неудачи и хотя бы в Лиге чемпионов порадовать своих фанатов.
«Карабах»
Турнирное положение: команда из Агдама близка к тому, чтобы продолжить борьбу в самом престижном еврокубке на стадии 1/16 финала.
В настоящий момент «скакуны» располагаются на 18-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков.
Агдамский коллектив имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 13:15.
Последние матчи: в этом году агдамцы успели провести только два официальных матча. На выходных они в чемпионате Азербайджана сенсационно проиграли «Кяпазу» (0:2).
До этого же в Лиге чемпионов «Карабах» сломил сопротивление «Айнтрахта» с результатом 3:2.
Не сыграют: травмированы Кади, Амин Рзаев и Шахрудин Махаммадалиев.
Состояние команды: для подопечных Гурбана Гурбанова выход в плей-офф будет настоящим успехом. «Карабах» может выйти в плей-офф даже в случае поражения, поскольку раскладов может быть много.
В чемпионате Азербайджана «Карабах» пока что идет на втором месте в турнирной таблице, уступая один балл первому «Сабаху».
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» проиграл только 1 из последних 14 матчей
- «Карабах» выиграл 5 из последних 6 матчей
- «Ливерпуль» забивает на протяжении 4 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.50, а победа «Карабаха» — в 18.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 2.90.
Прогноз: «Ливерпуль» часто пропускает в последнее время, поэтому обе команды вполне могут забить.
Ставка: обе забьют за 2.25.
Прогноз: «Ливерпуль» сильнее соперника, но разгромно может и не выиграть.
Ставка: победа «Карабаха» с форой+2 за 2.25.