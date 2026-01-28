Для обеих команд эта встреча несёт разную степень риска. «Ливерпуль» решает задачу выхода напрямую в 1/8 финала и не может позволить себе осечку на «Энфилде». «Карабах» же находится в более комфортной позиции: даже поражение с высокой долей вероятности оставит команду в числе 24 лучших. Это создаёт предпосылки для открытой игры, где хозяева будут вынуждены активно атаковать, а гости — пользоваться своим умением наказывать соперника за ошибки

16' Гооооол!!! 1:0.

14' Салах сделал заброс в штрафную, но Гакпо не смог добраться до мяча.

12' Собослаи перехватил мяч на своей половине поля, сделал передачу на Салаха, который отыгрался с Гакпо, тот продлил на Экитике, Уго пробил с линии штрафной в левый нижний угол, но немного не попал в створ..

10' С левого фланга Экитике сделал передачу вперёд на Гакпо, но голландец оказался в офсайде.

09' Дуран ворвался в штрафную и нанёс удар по центру ворот, но Алиссон отбил мяч.

06' Гакпо с левого фланга сделал передачу в штрафную, там Вирц убрал под левую, пробил низом, но попал в защитника. С добивания Макаллистер добавлял, но и его выстрел заблокировали.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 49 Владение мячом 51 1 Офсайды 0 2 Фолы 0

05' Видимо Эндо занимает позицию правого защитника.

04' Вместо Фримпонга на поле вышел Ватару Эндо.

04' Джереми не сможет продолжит игру, чуть ли не плачет голландец.

03' На ровном месте получает травму Фримпонг. За заднюю держится!

01' Матч начался!

До матча

22:58 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:56 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Погода в Ливерпуле ясная, +5 градусов.

22:40 Главный судья: Иван Кружляк (Словакия); Ассистент: Бранислав Ганцко (Словакия); Ассистент: Ян Позор (Словакия); Резервный: Петер Кралович (Словакия).

22:30 Матч пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия), вместимостью 61276 зрителей.

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Алисон Бекер, Жереми Фримпонг, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Флориан Вирц, Мохамед Салах, Коди Гакпо, Райан Гравенберх, Уго Экитике.

Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Давид Медина Рентерия, Элвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Леандру Андраде, Хони Монтьель, Абделла Зубир, Камило Дуран.

Ливерпуль

Мерсисайдцы подходят к последнему туру общего этапа Лиги чемпионов с противоречивым фоном. Поражение от «Борнмута» (2:3) в АПЛ стало первым для команды Арне Слота за два месяца и вновь отбросило «красных» за пределы еврокубковой зоны чемпионата Англии. В последних пяти турах лиги «Ливерпуль» не одержал ни одной победы, четырежды сыграв вничью и уступив в минувшие выходные, что лишь усилило давление вокруг тренерского штаба. Зато в Лиге чемпионов ситуация выглядит куда стабильнее. После семи туров «Ливерпуль» занимает четвёртое место, пропустив всего шесть мячей и одержав пять побед, включая успехи над «Реалом», «Интером», «Атлетико» и разгром «Марселя» на выезде (3:0). Домашний фактор также остаётся важным: на «Энфилде» команда не проигрывает с конца ноября, а предстоящая встреча имеет турнирное значение — даже ничья может не гарантировать место в первой восьмёрке.

Карабах

Азербайджанский клуб продолжает удивлять на европейской арене. Несмотря на поражение от «Кяпаза» (0:2) в национальном чемпионате и текущее второе место в таблице, весь фокус команды Гурбана Гурбанова сосредоточен на Лиге чемпионов — и это приносит результат. После семи туров «Карабах» набрал 10 очков и занимает 18-е место, практически обеспечив себе выход в плей-офф. Ключевой стала драматичная победа над «Айнтрахтом» (3:2), добытая благодаря голу Мустафазаде в концовке встречи. Всего на общем этапе «скакуны» одержали три победы, сыграли вничью с «Челси» (2:2) и уступили лишь «Атлетику», «Наполи» и «Аяксу». Команда демонстрирует смелый, атакующий футбол: 13 забитых мячей — показатель уровня грандов, наравне с «Интером» и «Манчестер Сити», и всего на один меньше, чем у «Ливерпуля».

Личные встречи

«Ливерпуль» и «Карабах» ранее не встречались в официальных матчах.

