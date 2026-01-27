28 января в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетик» и «Спортинг». Начало игры — в 23:00 мск.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» с восемью очками в активе занимает 23-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места), лишь по разнице мячей опережая 25-е, непроходное место.

Команда занимает 12-ю позицию в испанской Ла Лиге с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в три пункта от зоны понижения в классе (18-20-е места).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 21-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Севильи» (1:2).

Ранее в поединке седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже оказался на высоте, когда снова-таки на выезде обыграл с «Аталанту» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Эгилус, Ляпорт, Прадос, Саннади, И. Уильямс, дисквалифицированы — Альварес и Хаурегисар.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл в основное время лишь раз при пяти поражениях и четырех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Горка Гурусета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

«Спортинг» Лиссабон

Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон с 13-ю очками в активе занимает 10-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места), лишь по разнице мячей уступая зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам 19-го тура португальской Примейры находится на второй позиции с отставанием в семь очков от лидера «Порту», а также с отрывом в три пункта от третьей в таблице «Бенфики».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб на чужой арене одержал победу над «Арокой» (2:1).

Перед этим в предыдущем туре Лиги чемпионов коллектив также оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах сенсационно переиграл действующего победителя — ПСЖ (2:1).

Не сыграют: травмированы — Иоаннидис, Куарежма, Кенда и Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» Лиссабон выиграл три раза.

Это вроде бы говорит о хороших шансах гостей на выигрыш, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Луис Суарес — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Атлетика» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Спортинг» Лиссабон выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Спортинга» Лиссабон — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.03.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Атлетика».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70