В Будапеште не будет обилия голов

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 3.40

22 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Ференцварош» и «Панатинаикос». Начало игры — в 23:00 мск.

«Ференцварош»

Турнирное положение: команда из Будапешта вполне может претендовать на выход сразу в 1/8 финала второго по престижности еврокубка.

В настоящий момент «фроди» имеют в своем активе 14 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

За шесть матчей будапештский коллектив смог 11 раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустил в свои.

Последние матчи: в январе «зеленые орлы» играли только товарищеские матчи, в которых сыграли вничью с «Мидтьюлланном» (1:1) и проиграли «Рапиду» (0:1) и «Хольштайну» (0:2).

В последних официальных встречах будапештцы победили «Диошдьёри» (1:0) и проиграли «Дебрецену» (0:1).

Не сыграют: травмированы Стефан Гартенманн, Денеш Дибус и Мариано Гомес.

Состояние команды: подопечные Робби Кина еще не проигрывали в текущем сезоне Лиги Европы. «Ференцварош» уверенно идет к плей-офф, но чтобы попасть в топ-8, им необходимо продолжать побеждать.

В чемпионате Венгрии же «Ференцварош» борется за чемпионство, но пока что уступает «Дьеру» один балл.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: афинский коллектив пока что претендует только на топ-24 и на попадание в 1/16 финала турнира.

Сейчас в активе «зеленых» 10 очков и 15-я строчка в турнирной таблице.

Команда из Афин имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 9:7.

Последние матчи: в греческой Суперлиги «клеверные» проиграли АЕКу (0:4) и ПАОКу (0:2), но выиграли у «Пансеррайкоса» (3:0).

Также афинцы смогли пройти в полуфинал Кубка страны, выбив «Кавалу» (2:1) и «Арис» (3:0).

Не сыграют: в лазарете Георгиос Кириопулос, Сирил Дессерс, Тим Едвай и Лукас Чавес.

Состояние команды: подопечные Рафаэля Бенитеса тоже должны побеждать, чтобы быть как можно выше и обеспечить себе выход в плей-офф Лиги Европы, поскольку плотность высока.

В чемпионате Греции «Панатинаикос» выглядит не лучшим образом и пока что идет только пятым. Команда уже отстала от топ-3 на целых 14 очков.

Статистика для ставок

«Ференцварош» выиграл 1 из последних 5 матчей

«Панатинаикос» проиграл 2 из последних 4 матчей

«Ференцварош» забил только 2 мяча в последних 5 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа «Панатинаикоса» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.92.

Прогноз: команды примерно равным между собой и вполне могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.40.

Прогноз: команды играют от обороны, поэтому вряд ли будет забито много мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.