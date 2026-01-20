прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.45

21 января в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Атлетик». Начало игры — в 23:00 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски нынче выглядят симпатично. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Аталанта» набрал 13 очков в 6 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бергамаски не смогли одолеть «Пизу» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Торино» (2:0). Да и поединок с «Болоньей» завершился уверенным успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аталанта» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Бергамаски нынче выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Аталанта» весьма надежно обороняется. В четырех своих последних поединках команда пропустила лишь однажды.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бергамаски мотивированы подтянуться к лидерам группы.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски в Лиге чемпионов выглядят бледно. Команда ныне пребывает на 28 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетик» в 6 матчах турнира набрал лишь 5 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Мальорке» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Леонесе» (4:3). А вот чуть ранее она была разбита мощной «Барселоной» (0:5).

При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баски в последних поединках не блистали уверенной игрой. Команда пропускает уж чересчур часто.

При этом «Атлетик» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Баски твердо намерены пробиться в топ-24. Вот только проблемы с реализацией пока никуда не запропастились.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Баски постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Бергамаски не проигрывают 4 матча кряду

«Аталанта» в среднем пропускает аакурат гол за матч

«Атлетик» в Лиге чемпионов забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Аталанта» явно способна прибавить, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева наверняка поднатореют в плане реализации, к тому же имеют вполне-себе надежные тылы.

2.45 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Аталанта» — «Атлетик» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.30 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Аталанта» — «Атлетик» позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30