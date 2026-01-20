21 января в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Атлетик». Начало игры — в 23:00 мск.
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски нынче выглядят симпатично. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Аталанта» набрал 13 очков в 6 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бергамаски не смогли одолеть «Пизу» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Торино» (2:0). Да и поединок с «Болоньей» завершился уверенным успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аталанта» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бергамаски нынче выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
Причем «Аталанта» весьма надежно обороняется. В четырех своих последних поединках команда пропустила лишь однажды.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Бергамаски мотивированы подтянуться к лидерам группы.
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски в Лиге чемпионов выглядят бледно. Команда ныне пребывает на 28 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетик» в 6 матчах турнира набрал лишь 5 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 4 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Мальорке» (2:3).
До того команда нанесла поражение «Леонесе» (4:3). А вот чуть ранее она была разбита мощной «Барселоной» (0:5).
При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баски в последних поединках не блистали уверенной игрой. Команда пропускает уж чересчур часто.
При этом «Атлетик» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и в Лиге чемпионов команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Баски твердо намерены пробиться в топ-24. Вот только проблемы с реализацией пока никуда не запропастились.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Баски постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Бергамаски не проигрывают 4 матча кряду
- «Аталанта» в среднем пропускает аакурат гол за матч
- «Атлетик» в Лиге чемпионов забивает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.
Прогноз: «Аталанта» явно способна прибавить, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева наверняка поднатореют в плане реализации, к тому же имеют вполне-себе надежные тылы.
Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.30