прогноз на матч Серии А, ставка за 2.00

18 января в игре 21-го тура Серии А сыграют «Парма» и «Дженоа». Начало встречи — в 14:30 мск.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» после 20-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 22 очка и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 14-ю строчку с отрывом в три балла от нынешнего соперника, а также в восемь пунктов от зоны понижения в классе (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле отобрал очки у действующего чемпиона — «Наполи» (0:0).

Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив и вовсе набрал максимум баллов, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 2:1 обыграл «Лечче».

Не сыграют: травмированы — Фриган, Ндиайе и Сузуки, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Парма» выиграла лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такие выступления сулят хозяевам не лучшие шансы на три очка, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, тем не менее, они все же немалы, ведь игра пройдет на их поле.

Матео Пельегрино — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» после 20-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 19 очков и по сути борется за выживание в элите.

Команда занимает 15-ю строчку с отставанием в три балла от нынешнего соперника, а также с отрывом пять пунктов от зоны понижения в классе (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Кальяри» (3:0).

Перед этим в 19-м туре итальянской Серии А коллектив уже потерял очки, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Миланом» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмирован — Корне, Грёнбек и Зигрист, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Италии, «Дженоа» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Это говорит о неплохих шансах гостей на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс их соперника.

Лоренцо Коломбо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Пармы» забивали меньше 1,5 голов

в восьми из девяти последних выездных матчей «Дженоа» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Дженоа» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Парма» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.90. Ничья — в 2.75, выигрыш «Дженоа» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.50.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.00 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Парма» — «Дженоа» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в восьми из девяти последних выездных матчей «Дженоа».

2.50 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Парма» — «Дженоа» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50