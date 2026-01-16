ставка за 2.20 на матч Примеры 17 января

17 января в матче 20-го тура испанской Примеры сыграют «Мальорка» и «Атлетик». Начало встречи — в 18:15 мск.

«Мальорка»

Турнирное положение: Команда продолжает свою борьбу за выживание в Примере. «Мальорка» занимает 17-е место в таблице с 18-ю очками в активе после 19-и туров.

Команда опережает зону вылета лишь на 1 балл. Вся борьба впереди, «Мальорка» либо упадет на дно турнирной таблицы, либо поднажмет и оторвется от «красной» зоны.

Последние матчи: В прошлом поединке Примеры команда уступила «Райо Вальекано» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 42-й минуте. Матчем ранее «Мальорка» проиграла с таким же счетом «Жироне».

Команда не может победить во всех турнирах на протяжении 4-х последних матчей. За этот период «Мальорка» трижды уступила и однажды сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) в Примере.

Не сыграют: Пичу Куэллар, Морланес, Раилло (у всех — травмы) и Маффео (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Мальорка» продолжает терять важные очки и приближаться к зоне вылета. Если команда не начнет доставлять проблемы соперникам, то точно окажутся на дне таблицы.

Стоит отметить, что в последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью. Получится ли у «Мальорки» добыть очки в предстоящем поединке? Большой вопрос...

«Атлетик»

Турнирное положение: Команда из Бильбао располагается на 8-й позиции в таблице Примеры с 24 очками в активе после 19-и туров. «Атлетик» отстает от зоны еврокубков на 5 пунктов.

В гостях команды играют куда хуже, нежели дома. «Атлетик» занимает лишь 14-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 8 очков из 27-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Леонесу» (4:3 ДВ) в 1/8 финала Кубка Испании, а до этого «Атлетик» крупно уступил «Барселоне» (0:5) в полуфинале Суперкубка страны.

К тому же, команда не может победить в рамках Примеры на протяжении 3-х последних матчей. За этот отрезок «Атлетик» уступил «Эспаньолу» (1:2) и «Сельте» (0:2), а также сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

Не сыграют: Альварес (допинг), Беренгер, Эгилуз, Лапорт, Прадос Диаз, Саннади и Весга (у всех — травмы).

Состояние команды: В нынешнем сезоне у «Атлетика» довольно много проблем. Одна из них — низкая результативность. Атакующая линия команды будто снизила требования к себе, забивая меньше голов.

К примеру, от нападающего «Атлетика» Нико Уильямса действительно ожидали большего. За 15 встреч в Примере форвард забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Статистика для ставок

«Мальорка» не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах

В последних 2-х встречах «Атлетик» пропустил 8 голов

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа «Мальорки» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что гости смогут одержать победу.

Ставка: Победа «Атлетика» за 2.20.

Прогноз: Команды забьют минимум парочку голов в предстоящем матче.

Ставка: Тотал 2 больше за 1.83.