прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.75

16 января в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Бромвич» и «Мидлсбро». Начало игры — в 23:00 мск.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Дрозды» проводят скромный сезон. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Вест Бромвич» на 7 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дрозды» в серии пенальти одолели «Суонси».

До того команда уступила «Лестеру» (1:2). Да и поединок с тем же «Суонси» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Вест Бромвич» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дрозды» нынче выглядят скромно. Команда не знает вкуса побед уже 3 матча кряду.

Причем «Вест Бромвич» традиционно неудачно противостоит «Мидлсбро». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Дрозды» попытаются зацепиться за заветные баллы.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлы» все мечтают о высшем дивизионе. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Мидлсбро» на 6 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мидлсбро» уступил «Фулхэму» (1:3).

До того команда сумела одолеть «Саутгемптон» (4:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Дерби» (0:1).

При этом «Мидлсбро» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мидлы» в последних поединках выглядели не лучшим образом. Команда потеряла стабильность в игре и результатах.

При этом «Мидлсбро» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Зато Морган Уиттакер наколотил уже 10 мячей в Чемпионшипе.

Команда одолела «Вест Бромвич» в 4 последних очных поединках. Да и вообще, пора бы честолюбивым «мидлам» возвращаться в победную гавань.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Мидлы» намерены подтянуться к ушедшему в отрыв «Ковентри».

Статистика для ставок

«Мидлы» в среднем пропускают гол за матч

«Вест Бромвич» не побеждал в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают чаще одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.72.

Прогноз: «Мидлы» намерены вернуться на победный путь, и явно активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости бьются за прямое повышение в классе, да и поединки с «дроздами» складываются для них исторически успешно.

Ставка: Победа «Мидлсбро» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00