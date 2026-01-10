С голами будет напряженка

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.30

10 января в 16-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер»и «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск.

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» ходят в середняках лиги. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Вердер» на 9 зачетных баллов от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Музыканты» не сумели одолеть «Санкт-Паули» (0:0).

До того команда не смогла переиграть «Аугсбург» (0:0). А вот поединок со «Штутгартом» завершился коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Вердер» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Виктор Бонифаце — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Музыканты» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 2 месяца.

Причем «Вердер» традиционно неудачно противостоит «Хоффенхайму». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Музыканты» намерены подтянуться к первой шестерке.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хоффенхайм» всего на 2 очка отстает от первой тройки. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Хоффенхайм» не уступил «Штутгарту» (0:0).

До того команда разгромила «Гамбург» (4:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Боруссии» Д (0:2).

При этом «Хоффенхайм» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Албиан Хайдари — дисквалифицирован. Базумана Туре — в сборной.

Состояние команды: «Деревенские» в последних поединках смотрелись весьма симпатично. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Хоффенхайм» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

«Деревенские» в 3 последних очных поединках переиграли «Вердер». Да и Фисник Аслани наколотил уже 6 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Деревенские» намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Музыканты» не побеждают уже 2 месяца

«Деревенские» не проигрывают 2 матча кряду

«Хоффенхайм» одолел «Вердер» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Вердер» нынче пребывает в кризисе, да и атакам «деревенских» явно недостает пресловутой остроты.

Номинальные хозяева мотивированы прервать свой безвыигрышный сериал, и однако забивают с некоторой натугой.

2.30 ТМ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Вердер» — «Хоффенхайм» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТМ 2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

3.60 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч «Вердер» — «Хоффенхайм» принесёт чистый выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: Ничья за 3.60