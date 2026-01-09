прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.00

9 января в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хулуд» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 20:30 мск.

«Аль-Хулуд»

Турнирное положение: «Аль-Хулуд» проводит не столь продуктивный сезон. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Хулуд» на 4 пункта опрережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Аль-Хулуд» разгромил «Аль-Фейху» (5:0).

До того команда уступила «Аль-Хилялю» (1:3). Да и поединок с «Аль-Таавуном» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аль-Хулуд» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Хулуд» все никак не обретет надлежащую стабильность. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Аль-Хулуд» традиционно неудачно противостоит «Аль-Иттихаду». В трех очных поединках команда уступила 2 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена оторваться от группы аутсайдеров.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» проводит не столь продуктивный сезон. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Иттихад» на 5 очков отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Иттихад» переиграл «Аль-Таавун» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Неому» (3:1). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Аль-Шабаб» (2:0).

При этом «Аль-Иттихад» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Иттихад» в последних поединках смотрелся весьма выгодно. Команда победила 5 раз кряду.

При этом «Аль-Иттихад» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит симпатично.

Команда все никак не подтянется к лидирующей группе. Плюс проблемы с надежностью тылов и близко не решены.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Аль-Иттихад» постарается продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Аль-Иттихад» победил 5 раз кряду

«Аль-Хулуд» пропускает в среднем фактически 2 мяча за матч

«Аль-Иттихад» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.25.

Прогноз: «Аль-Иттихад» бьется за самые высокие места, так что наверняка будет дейстовать максимально активно.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.42