9 января в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хулуд» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 20:30 мск.
«Аль-Хулуд»
Турнирное положение: «Аль-Хулуд» проводит не столь продуктивный сезон. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Хулуд» на 4 пункта опрережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Аль-Хулуд» разгромил «Аль-Фейху» (5:0).
До того команда уступила «Аль-Хилялю» (1:3). Да и поединок с «Аль-Таавуном» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аль-Хулуд» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Хулуд» все никак не обретет надлежащую стабильность. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Аль-Хулуд» традиционно неудачно противостоит «Аль-Иттихаду». В трех очных поединках команда уступила 2 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена оторваться от группы аутсайдеров.
«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: «Аль-Иттихад» проводит не столь продуктивный сезон. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Иттихад» на 5 очков отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Иттихад» переиграл «Аль-Таавун» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Неому» (3:1). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Аль-Шабаб» (2:0).
При этом «Аль-Иттихад» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Иттихад» в последних поединках смотрелся весьма выгодно. Команда победила 5 раз кряду.
При этом «Аль-Иттихад» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит симпатично.
Команда все никак не подтянется к лидирующей группе. Плюс проблемы с надежностью тылов и близко не решены.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Аль-Иттихад» постарается продлить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- «Аль-Иттихад» победил 5 раз кряду
- «Аль-Хулуд» пропускает в среднем фактически 2 мяча за матч
- «Аль-Иттихад» в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.25.
Прогноз: «Аль-Иттихад» бьется за самые высокие места, так что наверняка будет дейстовать максимально активно.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.42