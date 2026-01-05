Вернется ли «Рома» в зону Лиги чемпионов?

прогноз на матч Серии А, ставка за 2.08

6 января в 19-м туре Серии А сыграют «Лечче» и «Рома». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» после 17-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 17 очков и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 16-ю строчку с отрывом в пять очков от зоны понижения в классе (18-20-я позиции), которую возглавляет «Верона», сыгравшая на игру меньше.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле отобрал очки у «Ювентуса» (1:1), сыграв вничью.

Перед этим в 17-м туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 0:3 потерпел разгром от «Комо».

Не сыграют: травмированы — Бериша, Пьерре, Рафья, Соттиль и Тете Моренте, уехал на Кубок Африки — Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лечче» проиграл трижды при трех победах и двух ничьих.

Такие выступления сулят хозяевам неплохие шансы на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с двумя голами.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» после 18-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 33 очка в таблице и борется за выход в Лигу чемпионов.

Команда занимает пятую строчку в зоне еврокубков (топ-6), лишь по дополнительным показателям уступая зоне Лиги чемпионов (топ-4) и с отрывом в семь баллов от седьмого места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Аталанты» (0:1).

Перед этим в 17-м туре итальянской Серии А коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах переиграл «Дженоа» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированы — Бэйли, Бальданци, Бове и Пеллегрини, дисквалифицированы — Эрмосо и Манчини, уехали на Кубок Африки — Эль-Айнауи и Н'Дика.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Рома» проиграла дважды при одной победе.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Матиас Суле — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Лечче» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Лечче» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Ромы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.50, выигрыш «Лечче» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из семи последних матчей гостей.

2.08 Только одна команда забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Лечче» — «Рома» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: только одна команда забьёт за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Ромы».

2.30 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Лечче» — «Рома» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30