6 января в 19-м туре Серии А сыграют «Лечче» и «Рома». Начало встречи — в 20:00 мск.
«Лечче»
Турнирное положение: «Лечче» после 17-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 17 очков и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 16-ю строчку с отрывом в пять очков от зоны понижения в классе (18-20-я позиции), которую возглавляет «Верона», сыгравшая на игру меньше.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле отобрал очки у «Ювентуса» (1:1), сыграв вничью.
Перед этим в 17-м туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 0:3 потерпел разгром от «Комо».
Не сыграют: травмированы — Бериша, Пьерре, Рафья, Соттиль и Тете Моренте, уехал на Кубок Африки — Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Лечче» проиграл трижды при трех победах и двух ничьих.
Такие выступления сулят хозяевам неплохие шансы на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.
Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с двумя голами.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» после 18-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 33 очка в таблице и борется за выход в Лигу чемпионов.
Команда занимает пятую строчку в зоне еврокубков (топ-6), лишь по дополнительным показателям уступая зоне Лиги чемпионов (топ-4) и с отрывом в семь баллов от седьмого места.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Аталанты» (0:1).
Перед этим в 17-м туре итальянской Серии А коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах переиграл «Дженоа» с результатом 3:1.
Не сыграют: травмированы — Бэйли, Бальданци, Бове и Пеллегрини, дисквалифицированы — Эрмосо и Манчини, уехали на Кубок Африки — Эль-Айнауи и Н'Дика.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Рома» проиграла дважды при одной победе.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.
Матиас Суле — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из восьми последних матчей «Лечче» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Лечче» забивала только одна команда
- в трех из пяти последних матчей «Ромы» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.50, выигрыш «Лечче» — в 5.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован и в пяти из семи последних матчей гостей.
Ставка: только одна команда забьёт за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Ромы».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30