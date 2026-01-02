Станет ли Судан проблемой для Сенегала?

прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 1.98

3 января в 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу сыграют Сенегал — Судан. Начало игры — в 19:00 мск.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегал занял первую позицию в группе, опередив вторую в группе ДР Конго, третий в таблице — Бенин и четвертую — Ботсвану.

Команда по итогам трех туров групповой стадии набрала семь очков, одержав две победы и один раз сыграв вничью, а также ни разу не проиграв.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Кубка африканских наций сборная одержала разгромную победу над Бенином — 3:0.

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже набрал один балл, когда на этот раз с результатом 1:1 сыграл вничью с ДР Конго.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Не сыграют: травмированы — Камара и Диао, дисквалифицирован — Кулибали.

Состояние команды: в четырех предыдущих играх, три из которых были официальными, а одна — товарищеской, Сенегал не проиграл, а в трех матчах выиграл

Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, который с трудом пробился в плей-офф.

Николас Джексон и Шериф Ндиай — лучшие бомбардиры команды в Кубке африканских наций с двумя голами.

Судан

Турнирное положение: Судан занял третью позицию в группе, уступив первые две Алжиру и Буркина-Фасо, а также опередив четвертую — Экваториальную Гвинею.

Команда по итогам трех туров групповой стадии Кубка африканских наций набрала три очка, чего оказалось достаточно для выхода в плей-офф, тогда как в других поединках осталась без баллов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда турнира сборная потерпела поражение от Буркина-Фасо (0:2).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии Кубка африканских наций коллектив как раз набрал три очка, когда с результатом 1:0 одолел Экваториальную Гвинею.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, Судан проиграл четыре раза при одной победе.

Такая форма сулит гостям низкие шансы на итоговый успех и даже на ничью в основное время, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Единственным забитым мячом команды в Кубке африканских наций остаётся автогол.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Сенегала забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Сенегал забивал больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Судана забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.18. Ничья — в 5.90, победа Судана — в 26.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.98 и 1.82.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей Сенегала забивали больше 2,5 голов. Перевес в классе может позволить ему выиграть разгромно.

И хотя в четырех из шести последних матчей Судана забивали меньше 2,5 голов, тот же может «перегореть» в плей-офф против явного фаворита.

1.98 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Сенегал — Судан позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева забьют больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

2.25 Индивидуальный тотал Сенегала больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Сенегал — Судан позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: индивидуальный тотал Сенегала больше 2,5 голов за 2.25.