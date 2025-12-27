28 декабря в 17-м туре Серии А сыграют «Болонья» и «Сассуоло». Начало встречи — в 20:00 мск.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» после 15-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 25 очков и находится в верхней половине таблицы.
Команда занимает шестую строчку, что в зоне еврокубков (топ-6), с отставанием в пять балллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также в один пункт от седьмого «Комо».
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках финала Суперкубка Италии клуб на нейтральном поле потерпел поражение от «Наполи» (0:2).
Перед этим в полуфинале этого же турнира коллектив естественно был на высоте, когда в серии пенальти одержал победу над «Интером» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Бернардески и Бонифаци, дисквалифицирован — Хеггем.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» ни разу не выиграла в основное время при двух поражениях и одной ничьей.
Такие выступления сулят хозяевам вроде бы не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.
«Сассуоло»
Турнирное положение: «Сассуоло» после 16-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 21 балл и также борется за еврокубки.
Команда занимает 10-ю строчку с отставанием в четыре пункта от зоны континентальных турниров (топ-6), которую замыкает как раз ее нынешний соперник.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Торино» (0:1).
Перед этим в 15-м туре итальянской Серии А коллектив уже не остался без очков, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Миланом» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Берарди и Пьераньоло, уехал на Кубок Африки — Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Сассуоло» проиграл дважды при одной победе и одной ничьей.
Это говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Доменико Берарди, который травмирован, и Андреа Пинамонти — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Болоньи» забивали обе команды
- в шести из восьми последних матчей «Сассуоло» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из восьми последних матчей «Сассуоло» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.65, выигрыш «Сассуоло» — в 5.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.82.
Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
Такой же сценарий был реализован и в пяти из восьми последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Сассуоло».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40