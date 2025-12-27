Удержится ли «Болонья» в зоне еврокубков?

прогноз на матч Серии А, ставка за 1.95

28 декабря в 17-м туре Серии А сыграют «Болонья» и «Сассуоло». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» после 15-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 25 очков и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает шестую строчку, что в зоне еврокубков (топ-6), с отставанием в пять балллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также в один пункт от седьмого «Комо».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках финала Суперкубка Италии клуб на нейтральном поле потерпел поражение от «Наполи» (0:2).

Перед этим в полуфинале этого же турнира коллектив естественно был на высоте, когда в серии пенальти одержал победу над «Интером» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Бернардески и Бонифаци, дисквалифицирован — Хеггем.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» ни разу не выиграла в основное время при двух поражениях и одной ничьей.

Такие выступления сулят хозяевам вроде бы не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Сассуоло» после 16-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 21 балл и также борется за еврокубки.

Команда занимает 10-ю строчку с отставанием в четыре пункта от зоны континентальных турниров (топ-6), которую замыкает как раз ее нынешний соперник.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Торино» (0:1).

Перед этим в 15-м туре итальянской Серии А коллектив уже не остался без очков, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Миланом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Берарди и Пьераньоло, уехал на Кубок Африки — Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Сассуоло» проиграл дважды при одной победе и одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Доменико Берарди, который травмирован, и Андреа Пинамонти — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Болоньи» забивали обе команды

в шести из восьми последних матчей «Сассуоло» забивали больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Сассуоло» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.65, выигрыш «Сассуоло» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.82.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из восьми последних матчей гостей.

1.95 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Болонья» — «Сассуоло» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Сассуоло».

2.40 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Болонья» — «Сассуоло» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40