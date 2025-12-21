22 декабря в 15-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Алверка» и «Порту». Начало игры — в 21:45 мск.
«Алверка»
Турнирное положение: «Красно-синие» проводят скромный сезон. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Алверка» на 7 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-синие» уступили «Ароке» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Насьоналу» (1:0). Да и поединок с «Каса Пией» завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Алверка» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-синие» крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Причем «Алверка» традиционно неудачно противостоит «Порту». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-синие» постараются зацепиться за очки.
«Порту»
Турнирное положение: «Драконы» сражаются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Порту» набрал 40 очков в 14 поединках. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Порту» переиграла «Фамаликан» (4:1).
До того команда нанесла поражение «Эштреле» (3:1). А вот чуть ранее она с трудом справилась с «Мальме» (2:1).
При этом «Порту» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Ян Бенднарек — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Драконы» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.
При этом «Порту» победил в 4 матчах кряду. Да и отрыв от второй позиции составляет 5 очков.
«Драконы» еще ни разу не проигрывали «Алверке». Да и в нынешней диспозиции команда едет за тремя очками.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Драконы» намерены оторваться от преследователей.
Статистика для ставок
- «Драконы» победили в 4 последних матчах
- «Порту» пропускают в среднем реже гола за матч
- «Алверка» в среднем забивает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.84.
Прогноз: «Порту» бьется за чемпионство, так что наверняка активно полетит к воротам соперника.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Алверка».
Ставка: Фора «Порту» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10