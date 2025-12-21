прогноз на матч Примейры, ставка за 2.00

22 декабря в 15-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Алверка» и «Порту». Начало игры — в 21:45 мск.

«Алверка»

Турнирное положение: «Красно-синие» проводят скромный сезон. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Алверка» на 7 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-синие» уступили «Ароке» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Насьоналу» (1:0). Да и поединок с «Каса Пией» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Алверка» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-синие» крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Алверка» традиционно неудачно противостоит «Порту». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-синие» постараются зацепиться за очки.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» сражаются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Порту» набрал 40 очков в 14 поединках. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Порту» переиграла «Фамаликан» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Эштреле» (3:1). А вот чуть ранее она с трудом справилась с «Мальме» (2:1).

При этом «Порту» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ян Бенднарек — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Драконы» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Порту» победил в 4 матчах кряду. Да и отрыв от второй позиции составляет 5 очков.

«Драконы» еще ни разу не проигрывали «Алверке». Да и в нынешней диспозиции команда едет за тремя очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Драконы» намерены оторваться от преследователей.

Статистика для ставок

«Драконы» победили в 4 последних матчах

«Порту» пропускают в среднем реже гола за матч

«Алверка» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.84.

Прогноз: «Порту» бьется за чемпионство, так что наверняка активно полетит к воротам соперника.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Алверка».

Фора «Порту» -1.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Алверка» — «Порту» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Порту» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

ТБ 3.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Алверка» — «Порту» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10