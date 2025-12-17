18 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Оуренсе» и «Атлетик». Начало встречи — 21:00 мск.

«Оуренсе»

Турнирное положение: «Оуренсе» уже прошел две стадии Кубка Испании, в которых на выезде был сильнее «Овьедо» (2:1) и «Жироны» (2:1).

Команда после 16-ти туров второго дивизиона занимает 14-ю позицию с отрывом в два балла от зоны вылета (16-20-е места) и с отставанием в пять пунктов от зоны плей-офф за выход в Ла Лигу (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своей арене разошелся мировой с «Баракальдо» (2:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Мериды» (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Оуренсе» проиграл лишь раз при шести победах и четырех ничьих.

Это говорит о неплохих шансах хозяев зацепиться за выход в 1/8 финала, особенно на своем поле, тем не менее, достичь этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Омар Ухдади — лучший команды в Кубке Испании текущего сезона с двумя голами.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик», в отличие от соперника, только начинает свои выступления в Кубке Испании текущего сезона.

Команда после 17-ти поединков Ла Лиги занимает седьмую строчку с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6) и с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Сельты» (0:2).

Перед этим в поединке шестого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже сумел не проиграть, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:0 сыграл вничью с ПСЖ.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, они все же высоки, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Нико Уильямс и Роберт Наварро — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Оуренсе» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Оуренсе» забивали больше больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Атлетика» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.00, победа «Оуренсе» — в 7.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.70.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

И хотя в трех последних матчах гостей забивали меньшее количество голов, результативность аутсайдера игры, которая еще и состоится на его поле, обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех последних матчах «Оуренсе».

Ставка: обе команды забьют за 2.20