прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.05

«Целе» из Словении сыграет против «Шелбурна» из Ирландии в 6-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 18 декабря, начало — в 23:00 по мск.

«Целе»

Турнирная таблица: «Целе» занимает 12 место в основном этапе Лиги конференций, словенцы в пяти матчах набрали 9 очков.

Последние матчи: В минувшем туре «Целе» с крупным счетом уступил хорватской «Риеке» (0:3).

В остальных матчах Лиги конференций «Целе» проиграл чешской «Сигме» (0:1) и одержал победы над греческим АЕКом (3:1), ирландским «Шемрок Роверсом» (2:0) и польской «Легии» (2:1).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Марк Забуковник.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В пяти матчах «Целе» одержал одну победу, сыграл один раз вничью и потерпел три поражения.

«Шелбурн»

Турнирная таблица: «Шелбурн» потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги конференций, расположившись на 34 месте в основном этапе Лиги конференций и набрав 1 очко.

Последние матчи: Ирландцы потерпели четвертое поражение подряд в Лиге конференций. В этот раз «Шелбурн» уступил в матче против «Кристал Пэласа» (0:3).

Ранее команда проиграла АЗ из Нидерландов (0:2), «Шкендии» из Северной Македонии

(0:1) и «Дрите» из Косово (0:1). Единственную ничью футболисты из Дублина добыли в игре 1-го тура против «Хеккена» (0:0) из Швеции.

Не сыграют: С травмами из строя выбыли английский защитник Сэм Бон и ирландский кипер Конор Кирнс.

Состояние команды: «Шелбурн» проиграл в трех матчах подряд, но а выиграть не может на протяжении четырех встреч.

Статистика для ставок

«Шелбурн» занимает 34 место в Лиги конференций

«Целе» занимает 12 место в Лиге конференций

«Целе» и «Шелбурн» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.20, а победа «Шелбурна» — в 14.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.88.

Прогноз: «Шелбурн» испытывает большие сложности с реализацией моментов, а в линии обороны позволяет соперникам забивать голы. «Целе» вполне способен продлить проигрышную серию ирландцев.

2.05 Фора «Целе» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Целе» — «Шелбурн» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Целе» (-2) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Целе» — «Шелбурн» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.87.