прогноз на матч Женской Лиги чемпионов, ставка за 2.10

17 декабря в 6-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Вольфсбург» (жен) и «Челси» (жен). Начало игры — в 23:00 мск.

«Вольфсбург» (жен)

Турнирное положение: «Волчицы» выглядят довольно выгодно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Вольфсбург» (жен) набрал 9 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волчицы» одолели «Нюрнберг» (6:1).

До того команда уступила мадридскому «Реалу» (0:2). А вот поединок с «Фрайбургом» завершился успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Вольфсбург» (жен) забил 17 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волчицы» нынче выглядят вполне выгодно. Команда способна прибавить в плане реализации.

Причем «Вольфсбург» (жен) традиционно сложно противостоит «Челси» (жен). В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза обменялись победами.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волчицы» мотивированы пробиться в квартет лучших.

«Челси» (жен)

Турнирное положение: «Аристократки» в Женской Лиге чемпионов выглядят солидно. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Челси» (жен) в 5 матчах турнира набрал 11 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 18 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократки» разгромили «Брайтон» (3:0).

До того команда учинила разгром «Роме» (6:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Эвертона» (0:1).

При этом «Челси» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аристократки» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда победила дважды кряду.

При этом «Челси» (жен) в двух последних матчах наколотил 9 мячей. А вот в Женской Лиге чемпионов команда пропустила всего 2 мяча.

«Аристократки» явно настроены побороться за победу в турнире. Отставание от лидера составляет всего лишь 2 очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Аристократки» весьма преуспевают в плане реализации.

Статистика для ставок

«Аристократки» победили 2 раза подряд

«Аристократки» не пропускают 2 матча кряду

«Волчицы» в Женской Лиге чемпионов пропускают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.54.

Прогноз: «Аристократки» явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и «волчицам» явно недостает пресловутой стабильности.

2.10 Фора «Челси» (жен) -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Вольфсбург» (жен) — «Челси» (жен) принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Челси» (жен) -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Вольфсбург» (жен) — «Челси» (жен) позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10