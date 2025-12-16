17 декабря в 6-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Вольфсбург» (жен) и «Челси» (жен). Начало игры — в 23:00 мск.
«Вольфсбург» (жен)
Турнирное положение: «Волчицы» выглядят довольно выгодно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.
При этом «Вольфсбург» (жен) набрал 9 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волчицы» одолели «Нюрнберг» (6:1).
До того команда уступила мадридскому «Реалу» (0:2). А вот поединок с «Фрайбургом» завершился успехом (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Вольфсбург» (жен) забил 17 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волчицы» нынче выглядят вполне выгодно. Команда способна прибавить в плане реализации.
Причем «Вольфсбург» (жен) традиционно сложно противостоит «Челси» (жен). В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза обменялись победами.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волчицы» мотивированы пробиться в квартет лучших.
«Челси» (жен)
Турнирное положение: «Аристократки» в Женской Лиге чемпионов выглядят солидно. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Челси» (жен) в 5 матчах турнира набрал 11 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 18 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократки» разгромили «Брайтон» (3:0).
До того команда учинила разгром «Роме» (6:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Эвертона» (0:1).
При этом «Челси» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аристократки» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда победила дважды кряду.
При этом «Челси» (жен) в двух последних матчах наколотил 9 мячей. А вот в Женской Лиге чемпионов команда пропустила всего 2 мяча.
«Аристократки» явно настроены побороться за победу в турнире. Отставание от лидера составляет всего лишь 2 очка.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Аристократки» весьма преуспевают в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Аристократки» победили 2 раза подряд
- «Аристократки» не пропускают 2 матча кряду
- «Волчицы» в Женской Лиге чемпионов пропускают в среднем чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.54.
Прогноз: «Аристократки» явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активно атаковать.
Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и «волчицам» явно недостает пресловутой стабильности.
Ставка: Фора «Челси» (жен) -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10