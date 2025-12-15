прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.05

16 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Эльденсе» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск.

«Эльденсе»

Турнирное положение: «Сине-гранатовые» выступают в третьем по рангу дивизионе. Команда там находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Эльденсе» на 7 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сине-гранатовые» одолели «Тарасону» (1:0).

До того команда расписала мировую с «Алькорконом» (1:1). А вот поединок с «Альмерией» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Эльденсе» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сине-гранатовые» нынче выглядят вполне выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Эльденсе» постарается дать бой «Реал Сосьедаду». А вот пропускает команда фактически гол за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Сине-гранатовые» будут пытаться преуспеть в контригре.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Реал Сосьедад» всего на один пункт опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Реал Сосьедад» уступил «Жироне» (1:2).

До того команда была бита «Алавесом» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть заштатный «Реус ФКР» (2:0).

При этом «Реал Сосьедад» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Доностьяррас» нынче смотрятся бледновато. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

При этом «Реал Сосьедад» имеет довольно крепкий по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда максимально мотивирована пройти как можно дальше в Кубке страны. Даже в условиях кадровой ротации «доностьяррас» не должны иметь проблем с этим.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Доностьяррас» банально не должны замечать столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Сине-гранатовые» не проигрывают 3 матча кряду

«Доностьяррас» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Реал Сосьедад» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.20.

Прогноз: «Доностьяррас» способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева постараются дать бой полпреду Ла Лиги, да и «доностьяррас» пропускают частенько.

Ставка: Обе забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54