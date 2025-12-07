Три очка для «летучих мышей»?

7 декабря в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Севилья». Начало игры — в 18:15 мск.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» нынче не блистают. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Валенсия» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Летучие мыши» в овертайме одолели «Картахену» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Райо Вальекано» (1:1). Зато поединок с «Леванте» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Валенсия» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Летучие мыши» нынче выглядят довольно прилично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

Причем «Валенсия» традиционно удачно противостоит «Севилье». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Летучие мыши» намерены отдалиться от группы аутсайдеров.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Севилья» на 4 зачетных пункта опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Севилья» одолела «Эстремадуру» (2:1).

До того команда была бита «Бетисом» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Эспаньола» (1:2).

При этом «Севилья» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Габриэль Суасо — травмирован.

Состояние команды: Севильцы в последних поединках смотрелись не столь ярко. Команда до последней победы уступила 2 раза подряд.

При этом «Севилья» имеет вполне приличный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда уже два с половиной года не может обыграть «Валенсию». Да и в этой встрече севильцы вполне удовлетворятся даже ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Севильцы попытаются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Летучие мыши» в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

«Севилья» уже 2 с половиной года не обыгрывает «Валенсию»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.

Прогноз: «Летучие мыши» нынче выглядят вполне прилично, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно намерены оторваться от группы аутсайдеров.

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10