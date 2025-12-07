7 декабря в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Вест Хэм». Начало игры — в 17:00 мск.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» после 14-ти туров английской Премьер-лиги имеет 22 очка в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает седьмое место с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-5) и в два пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4), тогда как восьмой «МЮ» отстает только по разнице мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата «Чайки» на своём поле потерпели поражение от «Астон Виллы» (3:4).

Перед этим в 13-м туре английского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах одержали победу над «Ноттингем Форест» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Марч, Милнер, Цимас и Уэбстер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Брайтон» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Дэнни Уэлбек — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с семью голами.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» после 14-ти туров английской Премьер-лиги имеет 12 очков в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 18-ю позицию в зоне вылета (18-20-я строчки) с отставанием в два балла от безопасного 17-го места, а также с отрывом в два пункта от 19-го «Бёрнли».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура АПЛ «Молотобойцы» на чужом поле сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре английского чемпионата коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:2 потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Фабиански, Игор Жулио и Скарлс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вест Хэм» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Каллум Уилсон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Брайтона» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Вест Хэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Вест Хэм» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.40, выигрыш «Вест Хэма» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

Между тем, в пяти из шести последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их трех из пяти последних поединков «Вест Хэма».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45.