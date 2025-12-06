Покончит ли «Страсбург» с неудачами?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.90

6 декабря в 15-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Страсбург». Начало игры — в 21:00 мск.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» после 14-ти туров французского первенства имеет 17 очков в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает девятую позицию с отрывом в шесть баллов от зоны плей-офф за место в Лиге 1 и зоны вылета (17-18-я строчки), а также с отставанием в семь пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле отобрал очки у «Марселя» (2:2).

Перед этим в 13-м туре французского первенства коллектив уже остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:1 неожиданно проиграл «Анже».

Не сыграют: травмированы — Азизи, Сауэр и Франсис, дисквалифицирован — Деннум.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Тулуза» проиграла лишь раз при четырех ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на один балл, особенно если учесть текущие проблемы в игре соперника, а также фактор своего поля.

Франк Магри — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с четырьмя голами.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 14-ти туров французского первенства имеет 22 очка в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6), а также в четыре пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Франции клуб на своем поле потерпел поражение от «Бреста» (1:2).

Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги конференций эльзаский коллектив также в чужих стенах одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Уаттара и Соус, дисквалифицирован — Эмегха.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» проиграл два раза при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам невысокие шансы на три очка, особенно если учесть их текущие игровые проблемы, а также фактор чужого поля.

Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды и Лиги 1 текущего сезона с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Тулуза» сыграла вничью

в трех из четырех последних матчей «Тулузы» забивали меньше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.35, победа «Страсбурга» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Так было и в их восьми из девяти последних выездных поединков.

Между тем, в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.90 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Тулуза» — «Страсбург» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в восьми из девяти последних выездных матчей «Страсбурга».

2.12 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Тулуза» — «Страсбург» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12