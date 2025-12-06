прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.36

6 декабря в 13-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Байер». Начало игры — в 17:30 мск.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» бьются за выживание в элите. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» уступили «Хоффенхайму» (0:3).

До того команда переиграла «Гамбург» (1:0). А вот поединок со «Штутгартом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Аугсбург» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фуггеры» нынче выглядят бледновато. Команда пропускает чаще 2 мячей за матч.

Причем «Аугсбург» традиционно безуспешно противостоит «Байеру». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фуггеры» намерены оторваться от опасной зоны.

«Байер»

Турнирное положение: Леверкузенцы в текущем сезоне выглядят вполне прилично. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Байер» намерен побороться за самые высокие места. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Байер» переиграл «Боруссию» Д (1:0).

До того команда была бита той же «Боруссией» Д (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Манчестер Сити» (2:0).

При этом «Байер» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Леверкузенцы в последних поединках смотрелись довольно-таки выгодно. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Байер» на 11 очков отстает от лидера. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне-себе выгодно.

Плюс команда уже 2 с половиной года не проигрывает «Аугсбургу». Да и Патрик Шик настрелял 5 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Леверкузенцы намерены подтянуться к лидерам.

Статистика для ставок

«Фуггеры» не обыгрывают «Байер» уже 2 с половиной года

Леверкузенцы в среднем забивают более 2 голов за матч

«Фуггеры» в среднем пропускают чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: Леверкузенцы явно способны прибавить, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и «Аугсбург» нынче выглядит не лучшим образом.

2.36 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч «Аугсбург» — «Байер» принесёт чистый выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Аугсбург» — «Байер» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40