Сможет ли «Аугсбург» прервать чёрную полосу в противостоянии с «Байером»?

В субботу, 6 декабря, состоится матч 13-го тура чемпионата Германии, в котором «Аугсбург» примет «Байер». Начало игры — в 17:30 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

88' Защитник не позволил «Байеру» создать момент после подачи с углового, уверенно выбив мяч.

86' Кевен Шлоттербек продемонстрировал хорошую позицию и перехватил навес в сторону штрафной.

84' Клаудио появляется на поле вместо Малика Тиллмана в составе «Байера».

82' Серия предупреждений! Судья Свен Яблонски показал жёлтые карточки трём футболистам: Кристиан Якич получил предупреждение за жёсткий подкат, а в составе «Байера» карточки получили Натан Телла и Джарелл Кванса.

80' Натан Телла не смог реализовать явную голевую возможность — его точный удар в левый угол с отскока пришёлся в штангу.

78' Кёмюр Мерт эффектно пробил с ходу по отскочившему мячу — штанга спасла ворота!

Статистика матча 5 Удары в створ 2 5 Удары мимо 8 32 Владение мячом 68 4 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 11 Фолы 6

76' Защитник проявил мастерство, заблокировав удар игрока «Байера» после опасного прострела в штрафную.

74' Эдмонд Тапсоба из состава «Байера» получил жёлтую карточку.

72' Элвис Рексбечай выходит на замену Алексиса Клода Мориса в составе «Аугсбурга».

70' Флеккен продемонстрировал отличное чтение игры, своевременно выйдя из ворот и завладев мячом.

68' Элиесс Бен-Сегир провел отличную комбинацию: принял мяч, обыграл оппонента и пробил — увы, только перекладина.

66' Кевен Шлоттербек совершил точный удар по мячу, тем самым разрядив опасную ситуацию у своих ворот.

64' Каспер Хьюлманн решил усилить игру двумя заменами: Ибрагим Maza и Йонас Хофманн покидают поле, их места займут Натан Телла и Элиесс Бен-Сегир.

62' Алеиш Гарсия не справился с подачей штрафного удара с дальней дистанции — мяч оказался вне игры.

60' Антон Каде предпринял попытку забить с дальней дистанции, но Марк Флеккен не позволил создать опасность у своих ворот.

58' «Аугсбург» проводит двойную замену: Мадс Педерсен выходит вместо Дмитрис Яннулиса, а Кёмюр Мерт заменяет Фабиана Ридера.

56' Получив мяч у штрафной, Каде мощно пробил в нижний угол. Но Флеккен был на месте и не позволил мячу оказаться в сетке!

54' Эрнест Поку блестяще ворвался в штрафную площадь, где имел отличную возможность обыграть вратаря. К сожалению, его удар оказался неточной — мяч улетел далеко за пределы поля.

52' Патрик Шик получил мяч в штрафной и попытался пробить, но выстрел оказался слишком сильным — мяч улетел далеко за левую штангу.

50' Шик великолепно подпрыгнул в борьбе за мяч и нанес удар головой, но немного не попал в створ.

48' Алеиш Гарсия планирует выполнить подачу с угла поля, направляя мяч в район головы партнёра.

47' В перерыве Каспер Хьюлманн принял решение о двух заменах. Лоик Баде и Мартин Террье покинули поле, уступив место Джареллу Квансе и Кристиан Мишель Кофане.

46' Второй тайм начался! Гости разыгрывают мяч с центра поля.

45+5' Перерыв! Счёт после первой половины встречи 2:0 в пользу «Аугсбург».

45+4' Якич получил прекрасный пас в штрафной, но его удар был своевременно заблокирован. Итог — угловой для хозяев поля.

45+2' Алексис Клод Морис выполнил острый прострел, нацеленный на партнёра в штрафной. Защитники не позволили завершить атаку, заработав для «Аугсбурга» корнер.

45' К первому тайму добавлено 4 минуты.

44' Эрнест Поку нанес удар, но мяч был перехвачен многочисленными ногами обороняющихся.

42' Алексис Клод-Морис нанес точный удар, но мяч ударился о перекладину — гол не состоялся из-за нескольких сантиметров!

40' Эрнест Поку решил сыграть индивидуально и совершил рейд в штрафную. Его удар оказался неточным — мяч пролетел мимо левой стойки.

38' Димитрис Яннулис нашёл пасом одноклубника в опасной зоне у ворот соперника.

36' Угловой подан, но команда «Байер» ничего из него не извлекла, защитники выбили мяч.

34' Гарсия отправил мяч в штрафную, но надёжная игра защитников позволила им выбить его. «Байер» заработал угловой — отличный момент для взятия ворот!

31' Фелльхауэр выполнил кросс в штрафную, однако из-за близости к воротам Флеккен без труда овладел мячом.

28' ГОЛ! Дмитрис Яннулис выдал великолепную подачу в штрафную, где Каде остался без опеки. Точный удар головой принёс команде второй гол — 2:0!

26' Великолепная возможность была у Клод Мориса, но его удар с близкого расстояния пришёлся в перекладину.

24' Ибрагим Маза совершил подножку против Алексиса Клод-Мориса, арбитр зафиксировал фол.

22' Игроки «Байера» вводят мяч в игру с боковой линии в своей зоне.

20' Фабиан Ридер отважно исполнил дальний удар, но не попал в створ — мяч улетел намного выше ворот.

18' Яблонски вынес предупреждение Каде за жёсткий фол.

17' Роберт Андрих просит медиков выйти на поле из-за возможного повреждения после столкновения.

16' Андрих получил мяч после отскока и попытался нанести дальний удар, но соперник успел помешать.

15' Шлоттербек совершил грубый фол против Террье, поставив ему подножку.

14' Лоик Баде удачно оттеснил соперника и точно пробил головой с углового. Вратарь совершил невероятный прыжок и спас ворота.

12' Эрнест Поку удачно сыграл на отскоке и нанес хлесткий удар практически в девятку. Но Финн Дамен был на высоте, парировав угрозу.

11' Алеиш Гарсия исполнил штрафной удар, но его попытка оказалась неудачной — мяч угодил в защитников.

10' Банкс из «Аугсбурга» заработал жёлтую карточку за атаку на соперника.

09' Ридер из «Аугсбурга» коснулся мяча рукой, что привело к остановке игры.

08' ГОЛ! Яннулис великолепно пробил после точной передачи Шлоттербека — счёт 1:0 в пользу хозяев!

07' Шик возвращается на поле после осмотра — травма не подтвердилась.

06' Патрик Шик получил повреждение и сейчас проходит осмотр врачей на поле.

05' Вместо привычной подачи Байер разыгрывает мяч через комбинации

03' Тапсоба проявил активность в отборе мяча, ушёл от защитника и готовился пробить, однако его попытка была заблокирована одноклубником — мяч ушёл на угловой.

02' Патрик Шик оказался на газоне в штрафной, вызвав споры вокруг возможного 11-метрового. Судья не усмотрел нарушения, и матч продолжился.

01' В сегодняшнем матче «Аугсбург» примет на домашнем стадионе «Байер». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

17:20 Арбитром сегодняшней встречи будет Свен Яблонски из Германии.

17:15 Команды встретятся между собой в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена», который вмещает в себя 30 660 болельщиков.

17:10 «Аугсбург» Финн Дамен (ВР), Седрик Зесигер (ЦЗ), Крислен Матсима (ЦЗ), Ноакай Бэнкс (ЦЗ), Димитриос Яннулис (ЛП), Мерт Кемюр (ЦП), Фабиан Ридер (ЦП), Хан-Ноа Массенго (ЦП), Робин Фелльхауэр (ЦП), Антон Каде (ПП), Самуэль Эссенде (ЦФ).

17:10 «Байер»: Марк Флеккен (ВР), Эдмон Тапсоба (ЦЗ), Лоик Баде (ЦЗ), Роберт Андрих (ЦЗ), Алехандро Гримальдо (ЛП), Эрнест Поку (ЦП), Малик Тилльман (ЦП), Алеш Гарсия (ЦП), Ибрагим Маза (ЦП), Йонас Хофманн (ПП), Патрик Шик (ЦФ)

«Аугсбург»

«Аугсбург» в текущем сезоне Бундеслиги находится в непростом положении, ведя борьбу за выживание в высшем дивизионе. Команда занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на два очка. Несмотря на шаткое положение, «Фуггеры» демонстрируют неплохую атаку, забивая в среднем более одного мяча за матч.

Последние результаты команды оставляют желать лучшего. В предыдущем туре «Аугсбург» потерпел крупное поражение от «Хоффенхайма» со счётом 0:3. До этого удалось одержать важную победу над «Гамбургом» (1:0), но встреча со «Штутгартом» завершилась драматичной неудачей — поражение 2:3. В последних пяти матчах команда смогла одержать лишь одну победу, забив при этом три мяча и пропустив восемь.

Особого внимания заслуживает оборона команды, которая пропускает в среднем более двух мячей за матч. При этом в составе нет травмированных игроков, что даёт возможность главному тренеру выставить оптимальный состав на предстоящий матч.

История встреч с «Байером» складывается для «Аугсбурга» неудачно. В последних пяти очных противостояниях команда одержала лишь одну победу, потерпев четыре поражения. Однако предстоящий матч имеет огромное значение для «Фуггеров», которые намерены улучшить своё турнирное положение и оторваться от опасной зоны. Команда будет действовать активно и постарается использовать все свои шансы для достижения положительного результата.

«Байер»

«Байер» из Леверкузена демонстрирует впечатляющие результаты в текущем сезоне Бундеслиги, занимая четвёртую строчку в турнирной таблице. Команда показывает атакующий футбол, забивая в среднем более двух мячей за матч, и всерьёз претендует на самые высокие позиции в чемпионате.

Последние матчи складываются для «Байера» весьма удачно. В предыдущем туре команда одержала важную победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 1:0, хотя до этого уступила этому же сопернику 1:2. Особенно впечатляющим стало недавнее выступление в Лиге чемпионов, где леверкузенцы сумели обыграть грозный «Манчестер Сити» со счётом 2:0.

В последних пяти матчах «Байер» одержал три победы, демонстрируя впечатляющую результативность — 13 забитых мячей при всего трёх пропущенных. Особенно выделяется нападающий Патрик Шик, на счету которого уже 5 голов в текущем чемпионате.

Команда находится в отличной форме и не испытывает кадровых проблем — в составе нет травмированных игроков. Оборона действует надёжно, пропуская в среднем чуть больше гола за матч. От лидера чемпионата «Байер» отстаёт на 11 очков, но команда намерена сократить это отставание.

Особо стоит отметить отличную статистику в матчах против «Аугсбурга» — леверкузенцы не проигрывают сопернику уже более двух с половиной лет. В предстоящем матче номинальные гости будут действовать первым номером, стремясь к победе и дальнейшему продвижению вверх по турнирной таблице.

Очные матчи

В последних матчах между «Аугсбургом» и «Байером» наблюдается явное преимущество леверкузенской команды. За последние пять встреч «Байер» одержал четыре победы, а «Аугсбург» — лишь одну. Особенно выделяется крупная победа «Байера» со счётом 5:1 в январе 2022 года.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.36