прогноз на матч чемпионат Таджикистана, ставка за 3.00

4 декабря в 18-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хулбук» и «Истиклол». Начало игры — в 12:00 мск.

«Хулбук»

Турнирное положение: «Хулбук» уже не вылетит напрямую. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Хулбук» всего на один балл опережает последнее место. А вот забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хулбук» не смог одолеть «Равшану» (1:1).

До того команда уступила «Хосилоту» (0:1). А вот поединок с «Вахшем» завершился досадным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Хулбук» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хулбук» нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждает еще с середины марта.

Причем «Хулбук» неудачно противостоит «Истиклолу». Единственная очная встреча принесла разочарование (0:2).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Хулбук» намерен дать бой столь сильному оппоненту.

«Истиклол»

Турнирное положение: «Истиклол» в текущем сезоне бьется за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Истиклол» на один пункт отстает от лидера чемпионата. При этом команда имеет еще два матча в запасе.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Истиклол» разгромил «Хосилот» (9:0).

До того команда была бита «Аль-Насром» (0:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Эсхате» (6:2).

При этом «Истиклол» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 22 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Истиклол» в последнее время не блистал стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Истиклол» намерен завоевать чемпионский титул. Да и пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Команда вполне-себе преуспевает в плане реализации. В среднем она забивает чаще двух мячей за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Истиклол» намерен как можно скорее запрыгнуть на вершину таблицы.

Статистика для ставок

«Истиклол» в среднем пропускает реже одного мяча за матч

«Хулбук» в среднем забивает меньше одного гола за матч

«Истиклол» забивает в среднем чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Исктиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.10, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.58 и 2.40.

Прогноз: «Истиклол» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активен в атаке.

Номинальные гости уж точно поднатореют в плане реализации, к тому же мотивированы забраться на вершину таблицы.

Ставка: Фора «Истиклола» -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45