Вернется ли «Страсбург» к победам?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.80

30 ноября в 14-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Брест». Начало игры — в 17:00 мск.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 13-ти туров французского первенства имеет 22 очка в активе и также борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую позицию в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в два балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Лиона».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура Лиги конференций эльзаский клуб на своем поле одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:1).

Перед этим в 13-м туре французского первенства коллектив остался без очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:1 проиграл «Лансу».

Не сыграют: травмированы — Барко, Уаттара и Соус, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл три раза при двух поражениях.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды и Лиги 1 текущего сезона с девятью голами.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после 13-ти туров французского первенства имеет 13 очков в активе и борется за выживание в элите.

Команда находится 14-й строчке с отрывом в два балла как от зоны плей-офф за место в Лиге 1 (16-я строчка), так и от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура чемпионата Франции бретонский клуб на своем поле одержал победу над «Мецом» (3:2).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив остался без очков, когда теперь в чужих стенах разгромно проиграл «Марселю» с результатом 0:3.

Не сыграют: травмированы — Кулибали, Локо и Маецкий, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Брест» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Ромен Дель Кастийо — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних домашних матчах «Страсбург» выиграл

в трех из пяти последних матчей «Страсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Бреста» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.80, победа «Бреста» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в трех последних домашних матчах хозяева выиграли. Так было и в их трех из четырех последних поединков вообще.

При этом в трех из пяти последних матчей гости проиграли.

1.80 «Страсбург» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Страсбург» — «Брест» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: «Страсбург» победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Бреста».

2.10 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Страсбург» — «Брест» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10