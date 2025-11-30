30 ноября в 14-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Брест». Начало игры — в 17:00 мск.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург» после 13-ти туров французского первенства имеет 22 очка в активе и также борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает шестую позицию в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в два балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя «Лиона».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура Лиги конференций эльзаский клуб на своем поле одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:1).
Перед этим в 13-м туре французского первенства коллектив остался без очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 0:1 проиграл «Лансу».
Не сыграют: травмированы — Барко, Уаттара и Соус, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл три раза при двух поражениях.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды и Лиги 1 текущего сезона с девятью голами.
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» после 13-ти туров французского первенства имеет 13 очков в активе и борется за выживание в элите.
Команда находится 14-й строчке с отрывом в два балла как от зоны плей-офф за место в Лиге 1 (16-я строчка), так и от зоны вылета (17-18-е места).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 13-го тура чемпионата Франции бретонский клуб на своем поле одержал победу над «Мецом» (3:2).
Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив остался без очков, когда теперь в чужих стенах разгромно проиграл «Марселю» с результатом 0:3.
Не сыграют: травмированы — Кулибали, Локо и Маецкий, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Брест» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Ромен Дель Кастийо — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних домашних матчах «Страсбург» выиграл
- в трех из пяти последних матчей «Страсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Бреста» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.80, победа «Бреста» — в 4.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.
Прогноз: в трех последних домашних матчах хозяева выиграли. Так было и в их трех из четырех последних поединков вообще.
При этом в трех из пяти последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Страсбург» победит за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Бреста».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10