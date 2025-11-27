27 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и «Бранн». Начало игры — в 20:45 мск.
ПАОК
Турнирное положение: ПАОК с семью очками занимает 10-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в один балл от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Команда после 11-ти туров греческого первенства находится на второй строчке с отставанием в два пункта от лидера, «Олимпиакоса», и с отрывом в один балл от ближайшего преследователя — АЕКа.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 11-го тура национального чемпионата клуб из Салоник на своем поле одержал победу над «Кифисьей» (3:0).
Ранее в предыдущем туре греческого первенства коллектив уже остался без очков, когда в чужих стенах потерпел поражение от «Панатинаикоса» с результатом 1:2.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Бальде, Камара, Десподов, Гугешашвили, Константелиас и Мург, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ПАОК выиграл восемь раз при одном поражении.
Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
«Бранн»
Турнирное положение: «Бранн» с семью очками занимает 11-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в один балл от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Команда после четырех туров норвежского чемпионата занимает четвертую позицию с отставанием в один пункт от третьего «Тромсе», а также с отрывом в восемь очков от пятого, нееврокубкового места.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 29-го тура национального первенства клуб на чужой арене потерпел разгромное поражение от «Мольде» (0:4).
Перед этим коллектив набрал один балл, когда в предыдущем туре норвежского чемпионата теперь в домашних стенах разошелся мировой с КФУМ Осло (1:1).
Не сыграют: травмированы — Холанн, Магнуссон, Опсал, Солтведт и Торсвик, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бранн» проиграл трижды и ни разу не выиграл.
Это врлде бы говорит о хороших шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, они все же невелики, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Севар Магнуссон, который травмирован — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей ПАОК выиграл и не пропустил
- в трех из пяти последних матчей ПАОКа забивали больше 3,5 голов
- в трех из пяти последних выездных матчей «Бранна» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.30, победа «Бранна» — в 5.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.
Прогноз: в трех из пяти последних выездных матчей гостей по крайней мере одна из команд не забивала. При этом в их последнем поединке Лиги Европы зафиксирована нулевая ничья.
Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли и не пропустили.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их в трех из четырех последних матчей.
Ставка: «сухая» победа ПАОКа за 2.75