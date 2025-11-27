прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.10

Польская «Ягеллония» сыграет против финского КуПСа в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Ягеллония»

Турнирная таблица: Польская «Ягеллония» занимает в Лиге конференций 14 место, набрав 5 очков, одержав одну победу и сыграв две встречи вничью.

Последние матчи: «Ягеллония» в третьем туре Лиги конференций обменялась голами со «Шкендией» из Северной Македонии (1:1). В остальных поединках еврокубка польский клуб сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1) и одержал победу над мальтийским «Хамруном» (1:0).

Не сыграют: Испанский полузащитник Хесус Имаз пропустит матч против КуПСа из-за красной карточки.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Ягеллония» не проигрывает на протяжении трех матчей подряд, в товарищеской игре участник Лиги конференций одержал победу в матче против команды «Погонь» (5:1), в чемпионате Польши «Ягеллония» добилась виктории над клубом «Погонь» (2:1) и сыграли вничью со «Шкендией» (1:1).

КуПС

Турнирная таблица: Финский КуПС расположился на 11 строчке Лиги конференции, набрав 5 очков. В трех еврокубковых матчах футболисты «Куопио» забили 4 мяча и пропустили 2 гола.

Последние матчи: КуПС одержал первую победу в основном этапе Лиги конференций, переиграв «Слован» из Словакии (3:1). Финский коллектив также сыграл вничью с косовской «Дритой» (1:1) и исландским «Брейдабликом» (0:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась 12-ти матчевая беспроигрышная серия. КуПС одержал 8 побед и потерпел 4 поражения.

Статистика для ставок

КуПС и «Ягеллония» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа КуПСа — в 7.10.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Ягеллония» в основном этапе Лиги конференций еще не проигрывала, поляки практически в каждом матче забивает и мало пропускает.

2.10 Фора «Ягеллонии» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ягеллония» — КуПС позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Ягеллонии» (-1.5) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: 1-2 мяча — средний показатель результативности матчей с участием «Ягеллонии». Не исключаем, что в предстоящем матче Лиги конференций польские и финские футболисты сыграют по низам.

2.45 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Ягеллония» — КуПС принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.45.