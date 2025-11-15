прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.28

Венесуэла встретится с Австралией в рамках товарищеского матча. Поединок пройдет 15 ноября и начнется в 05:00 по мск.

Венесуэла

Перед матчем: Эта сборная проведет 2 товарищеских матча в ноябре против Австралии 15-го ноября и против Канады 19-го числа. Венесуэла попытается завершить 2025-й год на хорошей ноте.

Стоит отметить, что сборная пролетела мимо чемпионата мира 2026-го года. По итогам квалификации Венесуэла заняла 8-е место в таблице, сборной не хватило всего 2 балла для продолжения борьбу за проход на мундиаль.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке Венесуэла уступила Аргентине со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 31-й минуте. До этого сборная проиграла Колумбии (3:6).

У Венесуэлы продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок сборная также уступила Аргентине (0:3) и Уругваю (0:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Венесуэла имеет проблемы с результативностью в прошедших встречах. Сборная не смогла забить в 3-х из 4-х последних матчей при 12-и пропущенных.

В единственном очном матче Венесуэла сыграла вничью с Австралией со счетом 1:1, но это было больше 20-и лет назад. Сейчас сборная далека от оптимальной формы.

Австралия

Перед матчем: Австралийцы, также как и Венесуэла, проведут 2 контрольные встречи в ноябре — это будут последние матчи национальной команды в 2025-м году.

Нельзя не отметить, что Австралия пробилась в основной этап чемпионата мира 2026-го года. Сборная занимает 2-е место на групповой стадии азиатской квалификации.

Последние матчи: В прошлом контрольном поединке Австралия уступила США со счетом 1:2, пропустив ключевой гол на 51-й минуте. Матчем ранее сборная обыгра

л Канаду (1:0).

В последних 8-и встречах во всех турнирах у Австралии было 7 побед и одно поражение. За этот период сборная пропустила всего 5 голов при 16-и забитых.

Состояние команды: Австралийцы плодотворно готовятся к предстоящему чемпионату мира 2026-го года. В ноябре сборная встретится с Венесуэлой и Колумбией.

Стоит отметить, что у Австралии нет явного лидера в атаке. Есть 19-летний перспективный форвард Нестор Иранкунда, который может забивать голы, но он точно не может считаться лидером национальной команды.

Статистика для ставок

Венесуэла проиграла 4 последних матча во всех турнирах

В последних 8-и встречах Австралия выиграла 7 раз

В единственном очном поединке сборные сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Австралии — 2.28, победа Венесуэлы — 3.34, ничья — за 3.36.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

Прогноз: Австралия продолжит побеждать, Венесуэле будет тяжело навязать борьбу сопернику.

2.28 Победа Австралии. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Венесуэла — Австралия принесёт чистый выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Победа Австралии за 2.28.

Прогноз: Австралия попытается начать встречу активно, открыв счет уже в 1-м тайме.

1.93 Индивидуальный тотал Австралии 0.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Венесуэла — Австралия принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Индивидуальный тотал Австралии 0.5 больше в 1-м тайме за 1.93.