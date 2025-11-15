Венесуэла встретится с Австралией в рамках товарищеского матча. Поединок пройдет 15 ноября и начнется в 05:00 по мск.
Венесуэла
Перед матчем: Эта сборная проведет 2 товарищеских матча в ноябре против Австралии 15-го ноября и против Канады 19-го числа. Венесуэла попытается завершить 2025-й год на хорошей ноте.
Стоит отметить, что сборная пролетела мимо чемпионата мира 2026-го года. По итогам квалификации Венесуэла заняла 8-е место в таблице, сборной не хватило всего 2 балла для продолжения борьбу за проход на мундиаль.
Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке Венесуэла уступила Аргентине со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 31-й минуте. До этого сборная проиграла Колумбии (3:6).
У Венесуэлы продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок сборная также уступила Аргентине (0:3) и Уругваю (0:2).
Состояние команды: Венесуэла имеет проблемы с результативностью в прошедших встречах. Сборная не смогла забить в 3-х из 4-х последних матчей при 12-и пропущенных.
В единственном очном матче Венесуэла сыграла вничью с Австралией со счетом 1:1, но это было больше 20-и лет назад. Сейчас сборная далека от оптимальной формы.
Австралия
Перед матчем: Австралийцы, также как и Венесуэла, проведут 2 контрольные встречи в ноябре — это будут последние матчи национальной команды в 2025-м году.
Нельзя не отметить, что Австралия пробилась в основной этап чемпионата мира 2026-го года. Сборная занимает 2-е место на групповой стадии азиатской квалификации.
Последние матчи: В прошлом контрольном поединке Австралия уступила США со счетом 1:2, пропустив ключевой гол на 51-й минуте. Матчем ранее сборная обыгра
л Канаду (1:0).
В последних 8-и встречах во всех турнирах у Австралии было 7 побед и одно поражение. За этот период сборная пропустила всего 5 голов при 16-и забитых.
Состояние команды: Австралийцы плодотворно готовятся к предстоящему чемпионату мира 2026-го года. В ноябре сборная встретится с Венесуэлой и Колумбией.
Стоит отметить, что у Австралии нет явного лидера в атаке. Есть 19-летний перспективный форвард Нестор Иранкунда, который может забивать голы, но он точно не может считаться лидером национальной команды.
Статистика для ставок
- Венесуэла проиграла 4 последних матча во всех турнирах
- В последних 8-и встречах Австралия выиграла 7 раз
- В единственном очном поединке сборные сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Австралии — 2.28, победа Венесуэлы — 3.34, ничья — за 3.36.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.
Прогноз: Австралия продолжит побеждать, Венесуэле будет тяжело навязать борьбу сопернику.
Ставка: Победа Австралии за 2.28.
Прогноз: Австралия попытается начать встречу активно, открыв счет уже в 1-м тайме.
Ставка: Индивидуальный тотал Австралии 0.5 больше в 1-м тайме за 1.93.