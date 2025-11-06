Увезет ли «Ноттингем Форест» победу из Австрии?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.95

6 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Штурм» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 20:45 мск.

«Штурм»

Турнирное положение: «Штурм» с тремя баллами в активе занимает 27-ю позицию, лишь по разнице мячей уступая зоне плей-офф (9-24-е места).

Команда по итогам 11 поединков австрийского первенства находится на четвертом месте с отставанием в три балла от лидера «Зальцбурга», который провел на одну игру больше.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 12-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от венского «Рапида» (1:2).

Ранее коллектив пробился в четвертьфинал Кубка Австрии, когда на предыдущей стадии в чужих стенах одержал победу над «Адмирой» (1:1) в серии пенальти.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Беганович и Боркович, дисквалифицирован — Чуквуани.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штурм» проиграл три раза при одной ничьей.

Такая форма обещает хозяевам плохие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе.

Томи Хорват — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» с четырьмя очками занимает 17-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) и на два балла уступает зоне выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда после 10-ти туров английского чемпионата занимает предпоследнюю, 19-ю позицию в зоне вылета с отставанием в четыре очка от безопасного 17-го места.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 10-го тура национального первенства клуб на своей арене сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Перед этим коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре английской Премьер-лиги теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Борнмута» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Айна, Авоньи, Баква, Жаир, Ганн, Хатчинсон, Игор Жезус, Вуд и Зинченко, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» выиграл лишь раз при восьми поражениях и четырех ничьих.

Это вроде бы говорит о плохих шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Игор Жезус, который травмирован — лучший бомбардир команды и Лиги Европы текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Штурма» забивали обе команды и тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» забивала только одна команда

в 12-ти из 13-ти последних матчей «Ноттингем Форест» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 4.15, победа «Штурма» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

И хотя в 12-ти из 13-ти последних матчей гости не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.

1.95 «Ноттингем Форест» победит и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Штурм» — «Ноттингем Форест» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Ноттингем Форест» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов.

2.12 «Ноттингем Форест» не проиграет при тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Штурм» — «Ноттингем Форест» позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: «Ноттингем Форест» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2.12