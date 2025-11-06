прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.18

Украинский «Шахтер» сыграет против исландского клуба «Брейдаблик» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.

«Шахтер»

Турнирная таблица: В Лиге конференций «Шахтёр» занимает 17 место, набрав 3 очка, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

Последние матчи: В первом туре «Шахтёр» одержал победу в матче против шотландского «Абердина» (3:2), затем последовало поражение в матче против «Легии» (1:2).

Не сыграют: Из-за травм игру пропустят Данила Удод, Алиссон и Лассина Траоре.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Шахтер» одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

«Брейдаблик»

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Брейдаблик» занимает 30 место, набрав 1 очко. За плечами исландского коллектива одна ничья и одно поражение.

Последние матчи: Исландский клуб потерпел крупное поражение в стартовой игре Лиги конференций, проиграв на выезде швейцарской «Лозанне» (0:3), затем сыграл вничью с финским коллективом КуПС (0:0)

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах исландский коллектив одержал две победы, сыграл один раз вничью и в двух встречах потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Шахтер» занимает 17 место в основном этапе Лиги конференций

«Брейдаблик» занимает 30 место в основном этапе Лиги конференций

«Шахтер» и «Брейдаблик» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 8.00, а победа «Брейдаблик» — в 16.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.48 и 2.55.

Прогноз: С линией атаки у «Шахтера» все в порядке, донецкий клуб в среднем за матч забивает по 3 мяча, так что победа донецкого клуба над исландским визави вполне ожидаемый результат.

Фора «Шахтёра» (-2.5)

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Шахтер» — «Брейдаблик» принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Фора «Шахтёра» (-2.5) с коэффициентом 2.18.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

ТБ 3.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Шахтер» — «Брейдаблик» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.85.