Отдалится ли «Осасуна» от опасной зоны?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.59

3 ноября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» обречены на битву за выживание. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Овьедо» в 10 матчах набрал лишь 7 зачетных баллов. В них команда отличилась всего 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» в овертайме уступили скромному «Оуренсе» (2:4).

До того команда не уступила «Жироне» (3:3). А вот поединок с «Эспаньолом» завершился досадным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Овьедо» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Санти Касорла — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Синие» нынче выглядят не столь выгодно. Команда в среднем пропускает фактически 2 гола за матч.

Причем «Овьедо» традиционно неудачно противостоит «Осасуне». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена выбраться из зоны вылета.

«Осасуна»

Турнирное положение: Памплонцы все никак не отдалятся от опасной зоны. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Осасуна» лишь на один зачётный пункт опережает опасную зону. Команда в 10 поединках отличилась 9 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Памплонцы одолели «Сент Жорди» (5:0).

До того команда потерпела поражение от «Сельты» (2:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Атлетико» (0:1).

При этом «Осасуна» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Памплонцы нынче крайне нестабильны. До последней виктории команда уступила трижды кряду.

При этом «Осасуна» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще одного мяча за матч.

Команда не столь уверенно выглядит в плане реализации. Зато «синим» она не проигрывает уже долгих семь лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Памплонцы намереваются оторваться от опасной зоны.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Овьедо» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Синие» не побеждают уже 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.54.

Прогноз: «Осасуна» намерена оторваться от опасной зоны, и наверняка активно понесётся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «синим».

2.59 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.59 на матч «Овьедо» — «Осасуна» принесёт чистый выигрыш 1590₽, общая выплата — 2590₽

Ставка: Победа «Осасуны» за 2.59.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.50 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Овьедо» — «Осасуна» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50