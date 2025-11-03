3 ноября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск.
«Овьедо»
Турнирное положение: «Синие» обречены на битву за выживание. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Овьедо» в 10 матчах набрал лишь 7 зачетных баллов. В них команда отличилась всего 7 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» в овертайме уступили скромному «Оуренсе» (2:4).
До того команда не уступила «Жироне» (3:3). А вот поединок с «Эспаньолом» завершился досадным поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Овьедо» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: Санти Касорла — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Синие» нынче выглядят не столь выгодно. Команда в среднем пропускает фактически 2 гола за матч.
Причем «Овьедо» традиционно неудачно противостоит «Осасуне». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена выбраться из зоны вылета.
«Осасуна»
Турнирное положение: Памплонцы все никак не отдалятся от опасной зоны. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Осасуна» лишь на один зачётный пункт опережает опасную зону. Команда в 10 поединках отличилась 9 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Памплонцы одолели «Сент Жорди» (5:0).
До того команда потерпела поражение от «Сельты» (2:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Атлетико» (0:1).
При этом «Осасуна» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Памплонцы нынче крайне нестабильны. До последней виктории команда уступила трижды кряду.
При этом «Осасуна» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще одного мяча за матч.
Команда не столь уверенно выглядит в плане реализации. Зато «синим» она не проигрывает уже долгих семь лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Памплонцы намереваются оторваться от опасной зоны.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- «Овьедо» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Синие» не побеждают уже 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.02.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.54.
Прогноз: «Осасуна» намерена оторваться от опасной зоны, и наверняка активно понесётся в атаку.
Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «синим».
Ставка: Победа «Осасуны» за 2.59.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50