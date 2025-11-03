«Факел» встретится с «Торпедо» в рамках 17-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 3 ноября и начнется в 18:30 по мск.
«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы занимают 2-е место в таблице Первой лиги с 33 очками в активе. «Факел» делию 1-ю строчку с «Уралом», обе команды набрали по 33 очка.
Воронежцы великолепно выступают на своем поле в нынешнем сезоне, набрав 19 очков из 21-го возможного дома. «Факел» за 7 домашних встреч забил 10 голов при 1-м пропущенном.
Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3 в Кубке России. Матчем ранее «Факел» проиграл «СКА-Хабаровску» (0:1), пропустив решающий гол на 29-й минуте.
До этого у команды была победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Факел» пропустил лишь 1 гол при 8-и забитых.
Состояние команды: Воронежцы чуть забуксовали в последнее время, команда стала терять очки и вылетела из Кубка России. При этом, у «Факела» продолжается борьба за место в топ-2 Первой лиги.
У воронежской команды есть нападающий Белайди Пуси, который отличная высокой результативностью. Игрок забил 8 голов за 16 встреч в Первой лиге, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
«Торпедо»
Турнирное положение: Московская команда проваливает нынешний сезон, занимая предпоследнее 17-е место в таблице Первой лиги с 14-ю очками в активе после 16-и туров.
Сейчас «Торпедо» находится в зоне вылета, от спасительной 15-й позиции команда отстает всего на 1 балл. Все еще можно исправить, но для этого необходимо побеждать.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Торпедо» обыграло «Кубань Холдинг» по пенальти в Кубке России Пути регионов. До этого москвичи одолели «Чайку» со счетом 3:2.
У «Торпедо» продолжается серия без поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд во всех турнирах. За этот отрезок команда сумела трижды победить и дважды сыграть вничью.
Состояние команды: Кажется, что «Торпедо» потихоньку выбирается из ямы, начиная набирать очки. Пока команда еще не выбралась из зоны вылета, но если и дальше будет набирать очки, то точно вылезет из дна турнирной таблицы.
В последних 4-х очных встречах «Торпедо» дважды сыграло вничью с «Факелом», однажды победило и 1 раз проиграло. Смогут ли на сей раз москвичи набрать важные очки? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее...
Статистика для ставок
- «Факел» проиграл 2 последних матча во всех турнирах, пропустив 4 гола
- «Торпедо» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей
- В последних 4-х очных встречах команды дважды сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Факела» — 1.95, победа «Торпедо» — 4.30, ничья — за 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.57 соответственно.
Прогноз: «Факел» обыграет москвичей, сделав шаг навстречу лидерству в Первой лиге.
Ставка: Победа «Факела» с форой (-1) за 3.00.
Прогноз: «Факел» начнет матч активно и забьет минимум один гол уже в 1-м тайме.
Ставка: Индивидуальный тотал «Факела» 0.5 больше в 1-м тайме за 2.03.