29 октября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Ренн». Начало игры — в 23:05 мск.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиолетовые» борются за выход в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Тулуза» лишь на 4 пункта отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 15 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиолетовые» уступили «Монако» (0:1).
До того команда сумела обыграть «Мец» (4:0). Да и поединок с «Лионом» принес три зачетных балла в копилку (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Тулуза» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фиолетовые» крепки, плюс нынче набрали обороты. Да и состав команды по именам выглядит вполне-себе симпатично.
Причем «Тулуза» традиционно успешно противостоит «Ренну». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Фиолетовые» намерены подтянуться к топ-6.
«Ренн»
Турнирное положение: Бретонцы текущий чемпионат проводят скромно. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ренн» в 9 матчах набрал всего 11 зачетных баллов. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бретонцы уступили «Ницце» (1:2).
До того команда не сумела переиграть «Осер» (2:2). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Гавром» (2:2).
При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьих. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бретонцы нынче пребывают в кризисе. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.
При этом «Ренн» относительно неплохо выглядит в плане реализации. А вот отставание от искомой 6 позиции измеряется 6 очками.
Команда не может одолеть «Тулузу» уже без малого три года. Да и в нынешней диспозиции бретонцы будут рады и ничьей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Тулуза» до последней коллизии победила дважды кряду
- «Ренн» не может победить 5 матчей подряд
- «Тулуза» одолела «Ренн» в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.
Прогноз: «Тулуза» имеет довольно качественный подбор исполнителей, и наверняка постарается подтянуться к еврокубковой зоне.
Номинальные хозяева сражаются за попадание в топ-6, да и «Ренн» давненько не ощущал вкуса побед.
Ставка: Победа «Тулузы» за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10