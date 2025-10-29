прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.18

29 октября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Ренн». Начало игры — в 23:05 мск.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» борются за выход в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Тулуза» лишь на 4 пункта отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 15 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиолетовые» уступили «Монако» (0:1).

До того команда сумела обыграть «Мец» (4:0). Да и поединок с «Лионом» принес три зачетных балла в копилку (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Тулуза» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Фиолетовые» крепки, плюс нынче набрали обороты. Да и состав команды по именам выглядит вполне-себе симпатично.

Причем «Тулуза» традиционно успешно противостоит «Ренну». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Фиолетовые» намерены подтянуться к топ-6.

«Ренн»

Турнирное положение: Бретонцы текущий чемпионат проводят скромно. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ренн» в 9 матчах набрал всего 11 зачетных баллов. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бретонцы уступили «Ницце» (1:2).

До того команда не сумела переиграть «Осер» (2:2). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Гавром» (2:2).

При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьих. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бретонцы нынче пребывают в кризисе. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

При этом «Ренн» относительно неплохо выглядит в плане реализации. А вот отставание от искомой 6 позиции измеряется 6 очками.

Команда не может одолеть «Тулузу» уже без малого три года. Да и в нынешней диспозиции бретонцы будут рады и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Тулуза» до последней коллизии победила дважды кряду

«Ренн» не может победить 5 матчей подряд

«Тулуза» одолела «Ренн» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

Прогноз: «Тулуза» имеет довольно качественный подбор исполнителей, и наверняка постарается подтянуться к еврокубковой зоне.

Номинальные хозяева сражаются за попадание в топ-6, да и «Ренн» давненько не ощущал вкуса побед.

2.18 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Тулуза» — «Ренн» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Победа «Тулузы» за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Тулуза» — «Ренн» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10