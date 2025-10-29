29 октября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Ланс». Начало игры — в 21:00 мск.
«Мец»
Турнирное положение: «Тёмно-бордовые» борются за выживание в элите. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Мец» набрал всего лишь 2 очка в 9 матчах. А вот отличилась команда всего 6 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Тёмно-бордовые» были разбиты «Лиллем» (1:6).
До того команда по всем статьям уступила «Тулузе» (0:4). Да и поединок с «Марселем» очков в копилку не принес (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Мец» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 18.
Не сыграют: Фоде Балло Туре — травмирован. Садибу Сане — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Тёмно-бордовые» пока явно стоят на вылет. Команда уступила в 3 своих последних поединках.
Причем «Мец» традиционно сложно противостоит «Лиллю». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Тёмно-бордовые» мотивированы прервать свой неудачный сериал.
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» текущий чемпионат проводят продуктивно. Команда ныне пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ланс» лишь на один зачетный балл отстает от лидера. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кроваво-золотые» разгромили «Мец» (6:1).
До того команда нанесла поражение «Парижу» (2:1). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Осер» (2:1).
При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче пребывают в весьма приличных кондициях. Команда в среднем пропускает чуть реже одного мяча за матч.
При этом «Ланс» не особо преуспевает в плане реализации. Зато команда победила в трех своих последних поединках.
Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду. А вот в трех последних поединках она победила с одинаковым счетом 2:1.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда обязана без проблем обыгрывать аутсайдера.
Статистика для ставок
- «Мец» уступил в 3 последних матчах
- «Ланс» победил в трёх своих последних поединках
- «Мец» в среднем пропускает фактически 3 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.
Прогноз: «Ланс» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу понесется к воротам аутсайдера.
Номинальные гости сражаются за самые высокие места, да и оборона «Меца» напоминает проходной двор.
Ставка: Победа «Ланса» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.70