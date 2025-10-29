прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.00

29 октября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Ланс». Начало игры — в 21:00 мск.

«Мец»

Турнирное положение: «Тёмно-бордовые» борются за выживание в элите. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Мец» набрал всего лишь 2 очка в 9 матчах. А вот отличилась команда всего 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Тёмно-бордовые» были разбиты «Лиллем» (1:6).

До того команда по всем статьям уступила «Тулузе» (0:4). Да и поединок с «Марселем» очков в копилку не принес (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Мец» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 18.

Не сыграют: Фоде Балло Туре — травмирован. Садибу Сане — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Тёмно-бордовые» пока явно стоят на вылет. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

Причем «Мец» традиционно сложно противостоит «Лиллю». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Тёмно-бордовые» мотивированы прервать свой неудачный сериал.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» текущий чемпионат проводят продуктивно. Команда ныне пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ланс» лишь на один зачетный балл отстает от лидера. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кроваво-золотые» разгромили «Мец» (6:1).

До того команда нанесла поражение «Парижу» (2:1). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Осер» (2:1).

При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче пребывают в весьма приличных кондициях. Команда в среднем пропускает чуть реже одного мяча за матч.

При этом «Ланс» не особо преуспевает в плане реализации. Зато команда победила в трех своих последних поединках.

Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду. А вот в трех последних поединках она победила с одинаковым счетом 2:1.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда обязана без проблем обыгрывать аутсайдера.

Статистика для ставок

«Мец» уступил в 3 последних матчах

«Ланс» победил в трёх своих последних поединках

«Мец» в среднем пропускает фактически 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Ланс» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу понесется к воротам аутсайдера.

Номинальные гости сражаются за самые высокие места, да и оборона «Меца» напоминает проходной двор.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Мец» — «Ланс» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Ланса» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.70 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Мец» — «Ланс» позволит вывести на карту выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70