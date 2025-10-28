28 октября в 1/64 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Негрейра» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск.
«Негрейра»
Турнирное положение: «Негрейра» является аматорским клубом. Команда прошла уже один раунд Кубка Испании.
При этом «Негрейра» не участвовала в Кубке страны уже 7 лет. Так что нынче скромный клуб уже творит историю!
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Негрейра» переиграла «Текстиль Эскудо» (4:0).
До того команда уступила этому же сопернику (1:2). Так что в следующий раунд Кубка она пробилась по сумме двух матчей.
Вообще, в 2 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Негрейра» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Негрейра» не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Негрейра» неизменно забивала в 2 своих последних поединках. Вот только хватит ли команде ресурсов для битвы с полпредом Ла Лиги?!
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой полпреду элиты.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Доностьяррас» нынешний чемпионат начали бледновато. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Реал Сосьедад» на 7 очков отстает от зоны еврокубков. Команда в 10 поединках Ла Лиги отличилась 10 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Доностьяррас» одолели «Севилью» (2:1).
До того команда не уступила «Сельте» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Осасуной» (2:0).
При этом «Реал Сосьедад» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Доностьяррас» нынче пребывают на подъёме. Команда не уступила в трёх своих последних матчах.
При этом «Реал Сосьедад» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.
Команда бледновато выглядит в плане реализации. Да и россиянин Арсен Захарян все никак не обретет своих динамовских кондиций.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Доностьяррас» намереваются пройти как можно дальше в Кубке Испании.
Статистика для ставок
- «Реал Сосьедад» не уступил в 3 своих последних матчах
- «Негрейра» уже прошла один раунд Кубка Испании
- «Доностьяррас» в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в скромные 7.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.48.
Прогноз: «Реал Сосьедад» не должен иметь проблем со столь скромным соперником, и наверняка активно понесётся в атаку.
Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и вполне способны поднатореть в плане реализации.
Ставка: Фора «Реал Сосьедада» -1.5 за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38