прогноз на матч Суперлиги, ставка за 2.23

27 октября в 10-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Газиантеп» и «Фенербахче». Начало игры — в 20:00 мск.

«Газиантеп»

Турнирное положение: «Соколы» стартовали весьма многообещающе. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Газиантеп» в 9 матчах набрал 17 зачетных баллов. В них команда отличилась 15 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Соколы» сумели переиграть «Антальяспор» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Карагюмрюку» (2:0). А вот поединок с «Самсунспором» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Газиантеп» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Соколы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не уступила в 7 своих последних поединках.

Причем «Газиантеп» традиционно неудачно противостоит «Фенербахчеу». В пяти последних очных поединках команда потерпела пять поражений.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается закрепиться в группе лидеров.

«Фенербахче»

Турнирное положение: Стамбульцы нынешний чемпионат начали не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фенербахче» на 6 пунктов отстает от лидера Суперлиги. Команда в девяти стартовых поединках отличилась 14 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Стамбульцы сумели одолеть «Штутгарт» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Карагюмрюку» (2:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Сумсунспор» (0:0).

При этом «Фенербахче» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Стамбульцы явно поборются за чемпионство. Да и победила команда в двух своих последних матчах.

При этом «Фенербахче» преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает реже одного мяча за матч.

Команда бледновато выглядит в плане реализации. Да и лидер атак стамбульцев Юссеф Эн Несири пока настрелял лишь 4 мяча в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Стамбульцы не намерены отставать от дуэта лидеров.

Статистика для ставок

«Фенербахче» победил в 2 своих последних матчах

Стамбульцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч

«Соколы» не уступили в 7 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.14.

Прогноз: «Фенербахче» постарается не отпустить далеко конкурентов, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «соколам».

Ставка: Победа «Фенербахче» в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.02