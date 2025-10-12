прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 2.20

12 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Мали и Мадагаскар. Начало встречи — 22:00 мск.

Мали

Турнирное положение: Мали за тур до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с 15 баллами занимает третью позицию в группе.

Команда на четыре очка отстает от соперника и второй строчки, которая дает возможность сыграть в плей-офф, поэтому уже не имеет шансов пробиться в финальную часть турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура африканской квалификации сборная на чужом поле одержала победу над Чадом (2:0).

Перед этим в восьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда уже осталась ни с чем, когда теперь снова-таки в чужих стенах с результатом 0:1 проиграла Гане.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, четыре из которых были официальными, а одна — товарищеской, Мали выиграл дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Камори Думбия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.

Мадагаскар

Турнирное положение: Мадагаскар за тур до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую — в зоне плей-офф — позицию с 19-ю очками.

Команда лишилась шансов напрямую выйти на мундиаль из-за куда худшей разницы мячей, чем у лидера Ганы, и уже забронировала за собой второе место, но чтобы остаться в рейтинге плей-офф ей важно показать как можно лучший результат в последнем туре.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура квалификации сборная на чужом поле одержала победу над Коморскими островами (2:1).

Перед этим в восьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив также набрал три балла, когда теперь в домашних стенах с результатом 3:1 переиграл Чад.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на квалификацию на мировой форум 2026 года, Мадагаскар выиграл.

Такая форма вроде бы сулит гостям отличные шансы на три очка, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Райан Равелусун — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Мали забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей Мадагаскара забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Мадагаскар выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мали — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.42. Ничья — в 4.05, победа Мадагаскара — в 9.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних выездных поединках.

При этом такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних поединков Мадагаскара.

Ставка: обе команды забьют за 2.45