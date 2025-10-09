прогноз на матч квалификации Кубка Азии, ставка за 2.27

9 октября в 3-м туре третьего этапа квалификации Кубка Азии по футболу сыграют Таджикистан и Мальдивы. Начало игры — в 16:00 мск.

Таджикистан

Турнирное положение: Таджики намерены побороться за попадание на Кубок Азии. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Таджикистан в 2 матчах набрал 4 зачетных балла. В них команда отличилась тремя результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Таджики не уступили Ирану (2:2).

До того команда сумела переиграть Афганистан (2:0). А вот поединок с Индией завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Таджикистан забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Таджики нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывала в 2 своих последних поединках.

Причем Таджикистан традиционно удачно противостоит туркменам. В двух очных поединках команда победила 1 раз при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается запрыгнуть в лидеры квартета.

Мальдивы

Турнирное положение: Мальдивцы весьма неудачно выступают в квалификации на Кубок Азии. Команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Мальдивы не набрали ни одного очка в 2 матчах. Команда отличилась всего одним мячом в ворота соперников.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Мальдивцы не сумели переиграть Шри-Ланку (1:1).

До того команда переиграла тех же шриланкийцев (3:0). А вот чуть ранее она была бита Восточным Тимором (0:1).

При этом Мальдивы в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мальдивцы твердо намерены добыть путевку на Кубок Азии. Да и не проигрывает команда уже 2 матча кряду.

При этом Мальдивы нынче не блещут стабильностью результатов. А вот в среднем команда пропускает 2 гола за матч.

Команда способна прибавить в плане реализации. Вот только поражения в двух стартовых поединках квалификации вышли чересчур досадными.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Мальдивцы уж точно не боятся таджиков, да и в двух последних матчах команда пропустила всего один раз.

Статистика для ставок

Обе команды не проигрывали в 2 своих последних матчах

Таджикистан в среднем пропускает аккурат гол за матч

Мальдивы пропустили 5 мячей в 2 матчах квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.04 и 1.72.

Прогноз: Таджики явно прибавят в плане реализации, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и мальдивцы забивают с огромной натугой.

2.27 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Таджикистан — Мальдивы принесёт прибыль 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Победа Таджикистана в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Таджикистан — Мальдивы принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00