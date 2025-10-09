9 октября в 3-м туре третьего этапа квалификации Кубка Азии по футболу сыграют Таджикистан и Мальдивы. Начало игры — в 16:00 мск.

Таджикистан

Турнирное положение: Таджики намерены побороться за попадание на Кубок Азии.  Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Таджикистан в 2 матчах набрал 4 зачетных балла.  В них команда отличилась тремя результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Таджики не уступили Ирану (2:2).

До того команда сумела переиграть Афганистан (2:0).  А вот поединок с Индией завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы.  В этих поединках Таджикистан забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Таджики нынче выглядят довольно выгодно.  Команда не проигрывала в 2 своих последних поединках.

Причем Таджикистан традиционно удачно противостоит туркменам.  В двух очных поединках команда победила 1 раз при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы.  Команда постарается запрыгнуть в лидеры квартета.

Мальдивы

Турнирное положение: Мальдивцы весьма неудачно выступают в квалификации на Кубок Азии.  Команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Мальдивы не набрали ни одного очка в 2 матчах.  Команда отличилась всего одним мячом в ворота соперников.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Мальдивцы не сумели переиграть Шри-Ланку (1:1).

До того команда переиграла тех же шриланкийцев (3:0).  А вот чуть ранее она была бита Восточным Тимором (0:1).

При этом Мальдивы в 5 своих последних поединках добыл одну викторию.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мальдивцы твердо намерены добыть путевку на Кубок Азии.  Да и не проигрывает команда уже 2 матча кряду.

При этом Мальдивы нынче не блещут стабильностью результатов.  А вот в среднем команда пропускает 2 гола за матч.

Команда способна прибавить в плане реализации.  Вот только поражения в двух стартовых поединках квалификации вышли чересчур досадными.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  Мальдивцы уж точно не боятся таджиков, да и в двух последних матчах команда пропустила всего один раз.

Статистика для ставок

  • Обе команды не проигрывали в 2 своих последних матчах
  • Таджикистан в среднем пропускает аккурат гол за матч
  • Мальдивы пропустили 5 мячей в 2 матчах квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67.  Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.04 и 1.72.

Прогноз: Таджики явно прибавят в плане реализации, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и мальдивцы забивают с огромной натугой.

Ставка: Победа Таджикистана в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00