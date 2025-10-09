Кто попрощается с надеждами попасть на ЧМ-2026?

прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 2.07

9 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Малави и Экваториальная Гвинея. Начало встречи — 19:00 мск.

Малави

Турнирное положение: Малави за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с 10-ю очками занимает четвертую позицию в группе.

Команда на пять баллов отстает от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому в случае невыигрыша она лишится даже теоретических шансов попасть на ЧМ-2026.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на своем поле сыграла вничью с Либерией (2:2).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда уже набрала максимум баллов, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:1 обыграла Намибию.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх, шесть из которых были официальными, а одна — товарищеской, Малави выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшое преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Чифундо Мфаси и Габадиньо Мханго — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Экваториальная Гвинея

Турнирное положение: Экваториальная Гвинея за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию с 10-ю очками в активе.

Команда на пять баллов отстает от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому в случае невыигрыша лишится даже теоретических шансов попасть на ЧМ-2026.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле потерпела поражение от Туниса (0:1).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив также набрал максимум очков, когда в чужих стенах с результатом 3:2 обыграл Сан-Томе и Принсипи.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Экваториальная Гвинея выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на три балла, особенно если учесть небольшое преимущество нынешнего соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Ибан Сальвадор и Эмилио Нсуэ — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Малави забивали больше 2,5 голов

>в трех последних матчах Малави забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Экваториальной Гвинеи забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Малави — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.65. Ничья — в 3.05, победа Экваториальной Гвинеи — в 2.85.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.50 и 1.50.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех последних матчах хозяев.

2.07 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Малави — Экваториальная Гвинея принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: обе команды забьют за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Малави.

2.50 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Малави — Экваториальная Гвинея принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50