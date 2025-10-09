9 октября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Бурунди и Кения. Начало встречи — в 16:00 мск.
Бурунди
Турнирное положение: Бурунди в отборочной группе идет на 4-м месте. Команда набрала 10 очков в восьми встречах. У Бурунди уже нет шансов попасть на ЧМ-2026.
Последние матчи: В прошедшем месяце сборная Бурунди разочаровала своих поклонников. Команда потерпела два поражения кряду.
5 сентября Бурунди на выезде уступил Кот-д'Ивуару со счетом 0:1. Затем сборная в гостях проиграла Гамбии (0:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В сентябре сборная Бурунди очень слабо проявила себя в атаке. В двух прошедших матчах команда ни разу не забила.
В 2025 году Бурунди из четырех встреч проиграл три. Была одержана одна победа. 25 марта Бурунди смог разгромить Сейшелы со счетом 5:0.
Нет сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается прервать серию неудач и наконец-то порадовать своих поклонников.
Бурунди в рейтинге ФИФА находится на 141-м месте. Лучшим бомбардиром национальной сборной является Абдалла Дипо Сима — 3 гола в 8 встречах.
Кения
Турнирное положение: Кения располагается на 5-м, предпоследнем месте в отборочной группе. У команды 9 набранных очков по итогам 8 матчей.
Последние матчи: Кения в сентябре одержала одну победу и один раз проиграла.
5 сентября кенийцы дома уступили Гамбии со счетом 1:3. Однако затем удалось реабилитироваться. 9 сентября Кения легко разобралась с Сейшелами, забив в ворота главного аутсайдера группы пять голов.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Кения, как и Бурунди, уже не претендует на выход в финальную часть ЧМ-2026.
В 2025 году Кения провела четыре матча. Команда отпраздновала одну викторию. 9 сентября кенийцы разгромили Сейшелы со счетом 5:0.
Последняя встреча между командами состоялась 7 июня 2024 года. Тогда Кения и Бурунди сыграли вничью 1:1.
В рейтинге ФИФА сборная Кении располагается на 111-й строчке. Самым результативным игроком команды в отборе ЧМ-2026 является Майкл Олунга — 6 голов в 8 матчах.
Статистика для ставок
- В 2025 году сборная Бурунди из четырех встреч проиграла три
- Кения в этом году одержала только одну победу
- 7 июня 2024 года команды сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бурунди — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в 2.76.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.36 и 1.55.
Прогноз: У сборной Бурунди в сентябре не было ни одного забитого гола. Команда переживает атакующий кризис. Кения может воспользоваться этими проблемами и нанести сопернику третье поражение кряду.
Ставка: победа Кении за 2.76.
Прогноз: Хозяева постараются реабилитироваться за последние неудачи. Есть вероятность, что команды сыграют результативно и за 90 минут забьют на двоих минимум три гола.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.36.