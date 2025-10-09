прогноз на матч отбора ЧМ-2026, ставка за 2.76

9 октября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Бурунди и Кения. Начало встречи — в 16:00 мск.

Бурунди

Турнирное положение: Бурунди в отборочной группе идет на 4-м месте. Команда набрала 10 очков в восьми встречах. У Бурунди уже нет шансов попасть на ЧМ-2026.

Последние матчи: В прошедшем месяце сборная Бурунди разочаровала своих поклонников. Команда потерпела два поражения кряду.

5 сентября Бурунди на выезде уступил Кот-д'Ивуару со счетом 0:1. Затем сборная в гостях проиграла Гамбии (0:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В сентябре сборная Бурунди очень слабо проявила себя в атаке. В двух прошедших матчах команда ни разу не забила.

В 2025 году Бурунди из четырех встреч проиграл три. Была одержана одна победа. 25 марта Бурунди смог разгромить Сейшелы со счетом 5:0.

Нет сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается прервать серию неудач и наконец-то порадовать своих поклонников.

Бурунди в рейтинге ФИФА находится на 141-м месте. Лучшим бомбардиром национальной сборной является Абдалла Дипо Сима — 3 гола в 8 встречах.

Кения

Турнирное положение: Кения располагается на 5-м, предпоследнем месте в отборочной группе. У команды 9 набранных очков по итогам 8 матчей.

Последние матчи: Кения в сентябре одержала одну победу и один раз проиграла.

5 сентября кенийцы дома уступили Гамбии со счетом 1:3. Однако затем удалось реабилитироваться. 9 сентября Кения легко разобралась с Сейшелами, забив в ворота главного аутсайдера группы пять голов.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Кения, как и Бурунди, уже не претендует на выход в финальную часть ЧМ-2026.

В 2025 году Кения провела четыре матча. Команда отпраздновала одну викторию. 9 сентября кенийцы разгромили Сейшелы со счетом 5:0.

Последняя встреча между командами состоялась 7 июня 2024 года. Тогда Кения и Бурунди сыграли вничью 1:1.

В рейтинге ФИФА сборная Кении располагается на 111-й строчке. Самым результативным игроком команды в отборе ЧМ-2026 является Майкл Олунга — 6 голов в 8 матчах.

Статистика для ставок

В 2025 году сборная Бурунди из четырех встреч проиграла три

Кения в этом году одержала только одну победу

7 июня 2024 года команды сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бурунди — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в 2.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.36 и 1.55.

Прогноз: У сборной Бурунди в сентябре не было ни одного забитого гола. Команда переживает атакующий кризис. Кения может воспользоваться этими проблемами и нанести сопернику третье поражение кряду.

Ставка: победа Кении за 2.76.

Прогноз: Хозяева постараются реабилитироваться за последние неудачи. Есть вероятность, что команды сыграют результативно и за 90 минут забьют на двоих минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.36.