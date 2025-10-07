7 октября в 1-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» (жен) и «Бенфика» (жен). Начало игры — в 19:45 мск.
«Ювентус» (жен)
Турнирное положение: Туринки в своем чемпионате стартовали скромно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Ювентус» (жен) набрал один балл в первом туре. А вот не проигрывает команда уже 4 матча кряду.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринки не сумели одолеть «Сассуоло» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Роме» (3:2). Да и поединок с «Интером» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ювентус» (жен) забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туринки нынче выглядят довольно выгодно. Команда до последней ничьей победила 3 раза подряд.
Причем «Ювентус» (жен) способны поднатореть в плане реализации. Да и стартовать в Женской Лиге чемпионов команда постарается с победы.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринки имеют в своем составе качественных атакующих исполнительниц.
«Бенфика» (жен)
Турнирное положение: Лиссабонки в своем чемпионате преуспевают. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Бенфика» (жен) в 3 стартовых матчах набрала 7 очков. Команда отличилась 13 мячами при одном пропущенном в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Лиссабонки разгромили «Дамаэнсе» (8:0).
До того команда сумела одолеть «Гимарайнш» (5:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Рейсинг Павер» (0:0).
При этом «Бенфика» (жен) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лиссабонки весьма крепки, к тому же прибавляют с каждым матчем. А вот забивает команда в среднем 4 гола за матч.
При этом «Бенфика» (жен) победила в 2 своих последних поединках. Вот только поединки с грандами даются команде сложно.
Лиссабонки в среднем пропускают реже одного мяча за матч. Да и вообще, команда в кадровом плане выглядит вполне симпатично.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Лиссабонки уж точно не боятся итальянок, к тому же мотивированы сразу закрепиться в лидерах основного раунда Женской Лиги чемпионов.
Статистика для ставок
- «Бенфика» (жен) победила в 2 своих последних матчах
- Туринки не проигрывают 4 матча кряду
- «Бенфика» (жен) пропускает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.16.
Прогноз: «Ювентус» (жен) имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и лиссабонкам непросто даются матчи со столь крепкими оппонентами.
Ставка: Победа «Ювентуса» (жен) в 1 тайме за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.04