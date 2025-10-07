прогноз на матч Женской Лиги чемпионов, ставка за 2.04

7 октября в 1-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» (жен) и «Бенфика» (жен). Начало игры — в 19:45 мск.

«Ювентус» (жен)

Турнирное положение: Туринки в своем чемпионате стартовали скромно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Ювентус» (жен) набрал один балл в первом туре. А вот не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туринки не сумели одолеть «Сассуоло» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Роме» (3:2). Да и поединок с «Интером» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ювентус» (жен) забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туринки нынче выглядят довольно выгодно. Команда до последней ничьей победила 3 раза подряд.

Причем «Ювентус» (жен) способны поднатореть в плане реализации. Да и стартовать в Женской Лиге чемпионов команда постарается с победы.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туринки имеют в своем составе качественных атакующих исполнительниц.

«Бенфика» (жен)

Турнирное положение: Лиссабонки в своем чемпионате преуспевают. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Бенфика» (жен) в 3 стартовых матчах набрала 7 очков. Команда отличилась 13 мячами при одном пропущенном в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Лиссабонки разгромили «Дамаэнсе» (8:0).

До того команда сумела одолеть «Гимарайнш» (5:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Рейсинг Павер» (0:0).

При этом «Бенфика» (жен) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лиссабонки весьма крепки, к тому же прибавляют с каждым матчем. А вот забивает команда в среднем 4 гола за матч.

При этом «Бенфика» (жен) победила в 2 своих последних поединках. Вот только поединки с грандами даются команде сложно.

Лиссабонки в среднем пропускают реже одного мяча за матч. Да и вообще, команда в кадровом плане выглядит вполне симпатично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Лиссабонки уж точно не боятся итальянок, к тому же мотивированы сразу закрепиться в лидерах основного раунда Женской Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Бенфика» (жен) победила в 2 своих последних матчах

Туринки не проигрывают 4 матча кряду

«Бенфика» (жен) пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.16.

Прогноз: «Ювентус» (жен) имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и лиссабонкам непросто даются матчи со столь крепкими оппонентами.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Ювентус» (жен) — «Бенфика» (жен) принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа «Ювентуса» (жен) в 1 тайме за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Ювентус» (жен) — «Бенфика» (жен) принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Обе не забьют за 2.04